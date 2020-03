Dirigentes de Primera división analizan el futuro del Clausura 2020

La percepción que existe para reanudar el torneo Clausura 2020 en las tres categorías profesionales en nuestro país se ha enrarecido producto a los últimos acontecimientos que han sucedido en torno a la evolución que ha tenido la pandemia del COVID19 a nivel mundial y especialmente en los países de la región donde el contagio y muertes comienzan a elevarse.

Ante esto, ocho de 12 dirigentes de la primera división entre presidentes y representantes ante la liga han externado su preocupación sobre el futuro del torneo nacional donde la idea de declararlo desierto ha tomado fuerza ante las nuevas disposiciones gubernamentales por contener la inminente llegada del coronavirus al país que está haciendo inviable pensar en el retorno del fútbol.

“Se tendría que ser eso, es primordial, es mentira que ésto se vea mejorar, hay muchas restricciones y cuando se confirmen casos que espero que no sea así definitivamente el torneo se deberá finalizar ya que no serviría sostenerlo de esa manera” aseveró Rafael Lemus Morataya, presidente de Isidro Metapán.

“Es realmente una decisión difícil, depende mucho de cómo van los temas de país, partamos desde ese punto ya que ha cambiado mucho desde que se decidió suspenderlo por un mes; por ahora si al final eso es lo que procede se deberá tomar la decisión de finalizarlo pero dependerá de los lineamientos gubernamentales”, destacó Eduardo Amaya, presidente de Santa Tecla FC.

Para Lisandro Pohl, Director Deportivo de Alianza, admite que no puede predecir si la liga tomará la decisión de declarar desierto el torneo ya que para el dirigente blanco “las cosas han cambiado mucho desde aquel momento en que se decidió suspenderlo por un mes. No había un Régimen de Excepción impuesto por el Gobierno Central que ha cambiado el panorama nacional, no sé hasta este momento si realmente sea lo mejor de suspender el campeonato, cómo se haría, no tengo una respuesta clara, lo que sí es cierto que lo que pensaba el viernes pasado es distinto a lo que pensamos actualmente”, confesó.

“Lo que sí puedo decir es que esa decisión la deben de tomar las personas pertinentes como lo son el presidente actual de la primera división y el presidente de la FESFUT y no alargar esta agonía de alargar esta incertidumbre para los 12 equipos donde siquiera podemos entrenar, yo espero que esa decisión sea durante esta semana porque las restricciones gubernamentales y para la sanidad mental de todos lo mejor es finalizarlo ya porque cargar un saco de incertidumbre no es lo más recomendable no solo para los futbolistas, acá pobre el fútbol y los dirigentes que son los que lo sostenemos.”

Mientras que para Alexander Menjivar, presidente de Águila, la posibilidad de declarar desierto el torneo se ha elevado al máximo ya que considera que “si nos vamos en el plano político sería la primera vez que vivimos un Estado de Excepción que es la mayor situación de emergencia nacional que hemos vivido, no creo que esto del fútbol se resuelva en 30 días y para alargarlo por un mes más no sería conveniente ni posible recuperar nuestro fútbol.”

Para Rómulo Gómez, vicepresidente de Municipal Limeño, tomar una postura oficial si se deja o no desierto la liga “es difícil ya que hemos estado hablando con Martín (Herrera, presidente del equipo) y con (Samuel) Gálvez para saber qué podemos hacer sobre ese tema. Para no equivocarnos se debe de analizar de manera inteligente, no tenemos nada concreto y por ello no podemos dar una postura oficial ya que estamos pendientes de tomar una decisión acorde a la realidad que la liga necesita, no queremos equivocarnos en dar una opinión ni oficial ni personal.”

Para Marlon Rafael Claros, presidente de El Vencedor “sería un mentiroso o me estaría retractando de mis palabras cuando decidimos jugar a puerta cerrada, Independiente, Jocoro y El Vencedor estábamos de acuerdo que el torneo se declarara desierto, se cerrará, finalizara”, confesó el dirigente usuluteco.

El gerente y representante del 11 Deportivo, Carlos Villagrán, afirmó que“se hizo la propuesta de finalizar el torneo pero la FESFUT no lo aceptó, no quiso tomar esa postura y esperan creo que haya una orden del Gobierno Central de suspender definitivamente el torneo, nosotros promovimos que se mantuviera al inicio por aspecto de los jugadores pero a raíz de eso nos vimos como los villanos y los jugadores las víctimas; mejor terminar esto por el mal panorama que se mira y evitar así algo peor para todos, que se tome la decisión de terminar el torneo.”

POSTURAS ENCONTRADAS

Los dirigentes de la liga mayor también difieren en el tema de oficializar a un campeón de liga y a un equipo descendido si al final se toma la decisión de dejar desierto el torneo Clausura 2020 tras finalizar la primera vuelta.

“Darlo como desierto, no habría campeón de liga pese a que ya finalizó la primera vuelta, el formato nuestro no estipula que el equipo que haga más puntos sea el campeón, de igual manera el descenso

se debe de suspender porque la temporada no ha finalizado, soy de la idea que el torneo no terminará por todo lo que está sucediendo, es por el momento mi postura personal pero no creo que en la liga se piense distinto, al final podría ser una decisión general”, aseguró Rafael Lemus Morataya, presidente de Isidro Metapán.

“En lo particular es que si se declara desierto el torneo habrá que ver eso y declarar campeón al líder de la primera vuelta y el que quede último juegue una serie de repechaje con el campeón de segunda división para que prevalezca lo deportivo pero quien tendrá la última palabra será la FESFUT acuerpado por la liga”, acuerpo Eduardo Amaya, pope de Santa Tecla FC.

“Pese a que es un tema secundario en comparación a lo que realmente importa por ahora decidir, creo que por justicia deportiva debemos analizar lo que se puede hacer más adelante determinar un campeón y un descendido pero debe ser luego de superar la crisis”, comentó Lisandro Pohl, director deportivo de Alianza. “A lo mejor se podría en junio si las condiciones lo permiten sacar un campeón y a un descendido, acá el que debe decidir en este tema es la FESFUT quien debe asumir ese liderazgo que el fútbol le está demandando en estos momentos de crisis”, comentó.

“Creo que es difícil tomar una decisión de esa naturaleza ya que es una decisión que le compete primero a la FESFUT y posteriormente a la UNCAF y a CONCACAF, se debe de valorar las posturas conforme al rango de responsabilidades en cuanto al marco legal, nunca esperé que se tomara un criterio así”, señaló Alexander Menjívar, presidente de Águila. “Las demás ligas a nivel mundial; están pidiendo dejar sin efecto sus torneos o finalizarlos, por ahora habrá que esperar qué deciden las instancias competentes para tomar una postura oficial si debe haber campeón y un descendido o anular ambas cosas”, acotó.

“Debe ser una decisión unánime de la liga, si se decide que haya un campeón será por mérito y no actuar de manera fanática, si le toca al 11 Deportivo ser campeón nosotros apoyaríamos. De igual manera sería para el caso de Jocoro, siento que no debería haber un descendido si se deja desierto el torneo y que el otro torneo bajen dos equipos y que suban dos a la liga mayor”, espetó Rómulo Gómez, vicepresidente de Municipal Limeño.

“Cuando pedimos que el torneo se declarara desierto pedimos también que no existiera ni campeón de liga ni equipo descendido ya que todas las ligas debían tomar esa postura también si la liga mayor decide dejar sin efecto el torneo”, destacó el presidente de El Vencedor de Santa Elena, Marlon Rafael Claros.