Disturbios entre aficionados de FAS y Alianza cerca del Estadio Cuscatlán

La fiesta que genera la final del Clausura 2021 de la primera división se manchó esta mañana cuando 10 minutos después de las 9 de la mañana hubo un brote de violencia entre aficionados de Alianza y FAS en los alrededores del Centro Comercial Autopista Sur y la calle 14 A de la Residencial Los Próceres.

Las versiones de aficionados tigrillos que vivieron momentos de angustia cuando fueron acorralados por aficionados que portaban camisas de color negro aseguran que un grupo de aficionados de Alianza les comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes a un grupo de aficionados que se dirigían al estadio.

Los disturbios generaron tráfico antes de llegar al sector del Árbol de la Paz y muchos vehículos sufrieron golpes en sus carrocerías y ventanas a raíz de las piedras lanzadas.

Al final, dos aficionados de FAS identificados solamente como José y Raúl (ambos no dieron sus apellidos) resultaron con golpes severos en sus cabezas los cuales fueron atendidos por los mismos aficionados de FAS que buscaron refugio a unos 200 metros de la escena de violencia.

"Los del Alianza comenzaron todo, nos comenzaron a insultar y a lanzar piedras incluso nos quitaron nuestras camisas de FAS y nos golpearon, corrimos de allí y nos siguieron hasta que huyeron cuando la gente de la UMO llegó a dispensarios", reclamó José, el más afectado del incidente ha que posee una herida profunda en su cabeza.

"Ellos comenzaron todo, nos siguieron y al final la PNC buscó calmar las cosas. Esto no nos detiene, venimos de San Miguelito en Santa Ana y estas heridas no nos detendrán, vamos a ingresar al estadio así, no importa, hoy nos llevamos la 18" expresó Raúl mientras le limpiaban la sangre de su cabeza, rostro y brazos.

Voceros de la PNC dijeron al final que llegaron a un acuerdo con los aficionados de FAS para concentrarlos sobre la Autopista Sur (a unos 700 metros de la entrada del estadio, cerca de un local de venta de vehículos) para que todos los aficionados de FAS procedentes de Santa Ana puedan llegar al estadio protegidos por ellos y la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

#FinalLMF | Se reportan disturbios en los alrededores del estadio Cuscatlán entre aficionados de Alianza y FAS. Agentes de la PNC se trasladan a la zona. pic.twitter.com/sV2yvSq9fI — EL GRÁFICO (@elgraficionado) May 30, 2021

#FinalLMF | Se registró un enfrentamiento entre aficionados de FAS y Alianza en los alrededores del Árbol de La Paz, en las inmediaciones del estadio Cuscatlán.



Video cortesía: @noticias4visionpic.twitter.com/yduLbcme7f — EL GRÁFICO (@elgraficionado) May 30, 2021

#FinalLMF | Un grupo de aficionados de Alianza y FAS se lanzaron piedras en los alrededores del estadio Cuscatlán. Hubo dos hinchas de FAS con lesiones leves.(Video: @samartell1965) pic.twitter.com/T1AYW2ZG4j — EL GRÁFICO (@elgraficionado) May 30, 2021