Djokovic machaca a Nadal para sellar su tercer 'Grand Slam' consecutivo

El tenista serbio Novak Djokovic se ha impuesto con solvencia este domingo al español Rafa Nadal (6-3, 6-2, 6-3) en la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, un resultado que impide al balear sumar su segundo trofeo en Melbourne y que convierte al balcánico en el jugador con más entorchados del 'grande' oceánico.

Con la victoria de este domingo en la Rod Laver Arena, 'Nole' conquista su séptimo trofeo en Australia -2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019- y ya es el hombre más laureado del torneo al desempatar con el australiano Roy Emerson y el suizo Roger Federer, con seis cada uno.

Todo tras una final en la que el manacorí, campeón en 2009, no pudo refrendar el buen juego plasmado durante las dos semanas en Melbourne, que había completado sin ceder ni un set.

El español Rafael Nadal, aseguró tras caer fulminado en la final del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic, que es realmente positivo, a pesar del resultado de esta noche, haber podido demostrar un buen nivel durante estas dos semanas después de permanecer cuatro meses sin competir.



"Hoy no ha sido mi mejor día pero han sido dos semanas muy buenas. El año pasado pasé por un tiempo complicado y no pude jugar ningún partido profesional desde que me lesioné en el Abierto de EE.UU hasta la primera ronda aquí", agregó Nadal en su discurso tras caer por cuarta vez en la final del Abierto de Australia.



El balear también felicitó al serbio Djokovic tanto por el título como por su excelente nivel de juego desplegado durante la tarde de este domingo.

Jugadores con menos experiencia que Rafael Nadal se han sentido destruidos por el tipo de derrota que Novak Djokovic le propinó en la final del Abierto de Australia.

Nadal había asegurado su pase al duelo del domingo por el título tras conceder apenas seis games en una aplastante victoria en las semifinales sobre Stefanos Tsitsipas, de 20 años, quien admitió que fue una experiencia completamente devastadora. Tres días después, Nadal terminó en el lado perdedor.

Pero el español, ganador de 17 torneos major, tuvo una perspectiva diferente. “Stefanos es muy joven. Probablemente no ha sido destruido las veces suficientes para comprender que esto puede suceder en una cancha de tenis”, declaró Nadal. “Yo no soy nuevo en esto. Sé que este tipo de cosas pasan _incluso a los mejores jugadores de la historia”. “No creo que yo haya sido destruido”, agregó el tenista de 32 años, a manera de aclaración.