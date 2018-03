Djokovic va fuerte

Lee también

No fue un paseo para Novak Djokovic el inicio de la defensa de su título en el Abierto de Australia: le tocó debutar contra el hombre que eliminó a Rafael Nadal en la primera ronda el año pasado.Contuvo una ofensiva de Fernando Verdasco en un segundo set de 71 minutos, para imponerse finalmente 6-1, 7-6 (4), 6-2. Hubo miradas duras y reacciones furiosas de los dos jugadores, protagonistas de una tensa semifinal en Doha donde se impuso Djokovic, luego de salvar cinco match point.“Cuando vi el sorteo, me dije que era el único partido en que me iba a concentrar para comenzar”, dijo Djokovic, que buscar ser el primer ganador de siete títulos en Australia. “Cuando él está encendido, nunca se sabe”.“Empecé con gran intensidad. El primer y tercer set fueron bien, el segundo fue una lotería, muy estrecho”.Serena Williams, por su parte, durante los primeros cinco juegos del segundo set dio rienda suelta a un tenis impecable, en su partido de primera ronda del Abierto de Australia.Pero luego acusó la falta de rodaje, dándole un hilo de esperanza a Belinda Bencic. Williams no tardó en poner las cosas en orden, al vencer el martes 6-4, 6-3 a la tenista suiza.Mientras tanto, la seis veces campeona en el Melbourne Park dejó en 65-1 su marca en la primera ronda en torneos de Grand Slam.En un exigente debut para la número dos del mundo, Williams quebró el saque de su rival suiza en el décimo juego, para llevarse el primer set. Pero el segundo parcial se le complicó, luego de adelantarse 5-0.Bencic no se rindió y prolongó el enfrentamiento. Arriba 5-3 y con el saque, Williams cometió doble falta en su primera bola para partido, pero sentenció con la segunda cuando Bencic dejó un revés en la red.La última vez que se habían medido –en las semifinales de Toronto en 2015– Bencic ganó en tres set. Hace un año, la suiza alcanzó la cuarta ronda.