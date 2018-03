Doce sin ganar y CONTANDO

Lee también

Otro juego y van 12 partidos sin ganar. FAS vive un nuevo torneo pero con una pesadilla de la que no sale desde el semestre pasado. Ha olvidado cómo ganar.A mitad de la semana pasada, FAS perdió en casa 1-2 ante Firpo. Ayer no pasó del empate sin goles. Así, está estancado en décima posición, con dos puntos y con 12 juegos sin ganar. A la vista, este miércoles: Alianza. En el horizonte, el próximo fin de semana, en el clásico nacional: Águila. Duro.Por su parte, Pasaquina mereció el triunfo ante FAS, pero el fútbol no es de merecer, solo de ganar con goles, esos que no encontró el plantel fronterizo. Los de la frontera pusieron el balón al piso y fueron más ordenados, pero la fortuna del gol no los acompañó.Pasaquina era el obligado. Estaba en casa y debía ir por los tres puntos. Se asentó rápido en la cancha con Edwin Benítez, Isnfran Britez, Arsenio Rodríguez y Érick Villalobos, que apretaban a un rival que se había limitado a atacar con Rafael Burgos.Al minuto 16, los fronterizos llegaron con claridad por primera vez al arco del argentino Matías Coloca. Un cabezazo de Javier Lezcano que obligó a Coloca a mostrar sus reflejos; seguido de una mano de Raúl Renderos que el árbitro del juego, German Stanley Martínez, no quiso decretar como penalti.Para el segundo tiempo, Pasaquina fue a presionar de nuevo a FAS. Al minuto 60, Villalobos probó con un cobro de tiro libre, pero Coloca respondió en el último centímetro para negarle el tanto a los locales.Tanto fue el dominio local que Pasaquina terminó atacando con tres piezas: Rómmel Mejía, Bennet y Lezcano, aunque sin puntería en la red.Pero el gol no llegó para los burros, que siguen sin ganar en este torneo, aunque tampoco han perdido de la mano del técnico Omar Sevilla. Se quedarán con tres puntos en la tabla.