Domínguez hace historia al anotar gol en Copa Libertadores

Roberto Domínguez anotó en la derrota del Bolívar por 2-3 ante el Palmeiras y se convirtió en el primer futbolista salvadoreño en marcar un gol en la Copa Libertadores.

Domínguez entró de cambio al minuto 73 por Diego Bejarano y marcó su histórico tanto al minuto 89. El otro tanto del Bolívar llevó la firma de Marcos Riquelme en el minuto 80.

El futbolista y exjugador del Santa Tecla había entrado a la historia como el primer salvadoreño en jugar el prestigioso torneo de clubes suramericano.

El Guaraní, clasificado desde el Grupo B a los octavos de final de la Copa Libertadores, selló su campaña como segundo detrás del Palmeiras al vencer de remontada por 2-3 al Bolívar que, al quedar en el tercer puesto, aseguró su paso a la Copa Sudamericana.



Los goles de Fernando Fernández en el minuto 13, del argentino Nicolás Maná en el 92 y de José Florentín en el 96 dieron el triunfo en los 3.600 metros de altitud de La Paz al plantel dirigido por el argentino Gustavo Costas.



Con este resultado, el Cacique paraguayo quedó segundo en el grupo B de la Libertadores con 13 unidades, tres menos que el Palmeiras, mientras que el equipo del argentino Claudio Vivas quedó en el tercer puesto con cuatro.



El dominio del local duró tan solo trece minutos, pues aprovechando un contragolpe, Florentín y Fernández tuvieron una combinación perfecta que encontró a la defensa celeste con la guardia baja.



El Bolívar pudo igualar el marcador en el minuto 22 con un cabezazo de Riquelme que casi sorprende al meta argentino Gaspar Servio, pero el travesaño le negó el gol.



Los dirigidos por Vivas no se resignaron y metieron presión en busca de la igualdad, tratando sobre todo de abrir oportunidades para que el goleador argentino pueda marcar.



Leo Vaca y Roberto Fernández protagonizaron jugadas destacadas que pudieron empatar el marcador, pero finalmente los locales se fueron al descanso intranquilos por la derrota parcial.



La Academia paceña salió a la cancha en el segundo tiempo algo apurada, aunque con un nuevo aire con el ingreso del español Álvaro Rey, que quiso mostrar su valía de entrada.



Saavedra venció a Servio en el minuto 54, pero su gol fue anulado por posición adelantada.



El contragolpe paraguayo se dejó sentir de inmediato con una llegada de Fernández, aunque sin éxito para fortuna de los locales.



El plantel de Costas se cerró en la defensa, mientras que el Bolívar no dejó de atacar y mantuvo ocupado a Servio.



En el minuto 71, el Bolívar se quedó con diez jugadores en cancha tras la expulsión por doble amarilla de Jairo Quinteros, aunque no perdió el ímpetu.



Tres minutos después, el recién ingresado Jorge Morel puso en apuros al guardameta boliviano Javier Rojas que desvió el balón.



El anhelado empate 'celeste' llegó en el minuto 80 con un centro de Saavedra que Riquelme envió al arco de Servio.



Los ataques locales no cesaron, hasta que en el minuto 89, un tiro de esquina del experimentado Juan Carlos 'Conejo' Arce llegó al salvadoreño Domínguez que puso en ventaja temporal al Bolívar.



La alegría duró poco, pues otro contragolpe en el segundo minuto de adición permitió a Maná marcar el segundo y sorpresivamente en el sexto Florentín terminó de dar la vuelta el partido con un cabezazo.



- Ficha técnica:



2. Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano (m.73, Roberto Domínguez), Jairo Quinteros, Luis Gutiérrez, Jorge Flores (m.73, Víctor Ábrego); Erwin Saavedra, Pedro Azogue (m.74, Juan Cataldi), Roberto Fernández (m.46, Álvaro Rey), Leonardo Vaca (m.57, Anderson Cruz); Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.



Entrenador: Claudio Vivas.



3. Guaraní: Gaspar Servio; Alexis Villalba, Javier Baez, Roberto Fernández, Víctor Dávalos; Miguel Benítez, Fernando Barrientos (m.72, Jorge Morel), Rodrigo Fernández (m.90, Rodney Redes), José Florentín; Edgar Benítez (m.65, Nicolás Maná) y Fernando Fernández (m.65, Cecilio Domínguez).



Entrenador: Gustavo Costas.



Goles: 0-1, m.13: Fernando Fernández. 1-1, m.80: Marcos Riquelme. 2-1, m.89: Roberto Domínguez. 2-2, m.92: Nicolás Maná. 2-3: m.96: José Florentín.