Domínguez y Rivera se enfrentarán en Bolivia a 3 mil 640 metros de altura

En el estadio Hernando Siles, de La Paz, y a 3 mil 640 metros sobre el nivel del mar, donde hasta Lionel Messi ha sucumbido con Argentina, los cuscatlecos Erick Rivera y Roberto Domínguez se enfrentarán este miércoles con sus respectivos clubes, por la fecha 6 de la Primera División de Bolivia.

Domínguez llega a este duelo con la camisa de Bolívar y con la ilusión de ser titular por primera vez en este certamen. Ha tenido minutos de parte del timonel Claudio Vivas, pero aún no ha podido ser parte del equipo inicial. Su equipo está ahora en la casilla tres con 9 puntos.

Domínguez quiere ir ganando más confianza con Vivas, de cara a Copa Libertadores de América, que iniciará para este equipo boliviano el 4 de febrero próximo, contra un rival por definir.

Por su parte, Rivera, quien este lunes viajó a la capital boliviana para hacer trámites migratorios, ya percibió el clima que lo espera para este miércoles, en la visita a Bolívar.

"Estaba a 16 grados y en la noche ya no se diga, helado. A parte de lo helado, se juega con el tema de la altura. Tenenos ahora la suerte con Roberto de ser los primeros salvadoreños acá en Bolivia y ahora vamos a jugar en contra en contra en otro país", comentó.

Rivera agregó que "tenemos que ser muy profesionales los dos. Esperamos que todo nos salga bien y si nos toca jugar, lo hagamos de la mejor manera". Por ahora, el ariete nacional tiene un tanto en su cuenta personal.

El Aurora, equipo de Erick Rivera, se ubica sexto en la tabla con seis puntos. Con un triunfo de visita en La Paz daría un golpe de autoridad y alcanzaría a Bolívar.

VIEJOS AMIGOS

Hace un par de fechas, Rivera enfrentó a Jorge Wilsterman, último campeón boliviano y equipo dirigido por el argentino Cristian Díaz, extimonel del Santa Tecla, también exequipo de Rivera. Ambos coincidieron en el club perico en 2018.

"Luego del partido ante Wilsterman, el profesor Díaz se fue a su camerino y ya no lo vi. Sí pude saludar al profe Gastón Ramondino, preparador físico. Unos días después, el profesor Díaz me mandó mensajes por teléfono, hasta me estaba haciendo bromas", apuntó Rivera, desde Bolivia, en plática con EL GRÁFICO.