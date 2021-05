Domizzi: "La única forma de convencer a los hinchas es con resultados"

El técnico argentino Cristian Domizzi fue el invitado especial de El Gráfico Tv de el lunes y nuevo entrenador del equipo naranja y negro anunció que el Águila comenzará pretemporada el 15 de junio y explicó cómo fue su llegada al cuadro emplumado.



El ex entrenador del Marte dijo que además del Águila tuvo otras dos ofertas para dirigir en el próximo torneo y opinó sobre el tema de las altas y bajas en el nido.



"Es un compromiso grande, un desafío mayor, pero el desafío es responder a la gente que confió en uno, en siete meses que está acá uno, tener este desafío hay que afrontarlo por la clase de equipo que es y la cantidad de aficionados que tiene. Uno quiere estar a la altura de las circunstancias y pelear cosas importantes", dijo el argentino en sus primeras valoraciones sobre cómo asumir el cambio de dirigir a Marte al Águila.



Domizzi dirigió al Atlético Marte dos torneos y le dio al conjunto bandera un estilo agresivo, de buscar siempre el campo rival, aunque no logró meterlo a cuartos de final, pero el equipo dejaba buenas sensaciones.



"Son esa clase de equipo en los países que tenés que estar sí o sí arriba... La afición del Águila está acostumbrada a tener equipos goleadores y que siempre jueguen en campo rival, estaremos preparando el equipo de la mejor manera para ser un equipo ofensivo y que sea protagonista tanto en el Barraza como fuera de él", explicó Domizzi.



"La directiva pide que gane, que sea protagonista y que el club siempre tuvo una identidad allá cuando tenía todos los brasileros...Hoy es un reto importante volver a dar ese nivel futbolístico y esa imagen en ofensiva que en defensiva, uno tiene que hacer bien las cosas para devolver la mística a una institución bien identificada", reforzó.



Y sobre el tema de las bajas de Rugama y Andrés Quejada comentó que "Nadie va a negar la trayectoria de ambos jugadores, son decisiones por buscar jugadores dinámicos y por un estilo de juego, queda un arquero que en los últimos años, seis guantes de oro, está el mejor defensor del país está en Águila que es Ronald Rodríguez, con un futuro enorme y está el goleador histórico del país y hay tres jugadores de la selección".



Según Domizzi, el Águila comienza pretemporada el 15 de junio. "Estamos diagramando todo y pensamos en una semana en la arena, trabajar doble turno y después expresarlo todo en el campo de juego...La parte organizativa se va ir trabajando con anticipación".

El entrenador suramericano también explicó sobre algunos de los nuevos fichajes emplumados. "Jairo es un jugador que se adapta por toda la banda derecha , con buena técnica individual y te puede jugar como lateral y extremo, entonces es un jugador que puede darnos verticalidad y tiene buen juego aéreo".

Otras altas del Águila serán el argentino Franco Farías, un 9, y el extremo zurdo Nicolás Martínez.

Cristian Domizzi también es de la idea de darle espacio a los juveniles. "Darle la posibilidad a juveniles como Styven Vásquez, un delantero que dentro del área no perdona, en el Cuscatlán definió dos veces, como los grandes, definió arriba y otra un pase a la red con borde interno, va a tener la oportunidad y se la va a ganar, me sorprendió mucho la calidad que tiene".



Respecto a cómo fue su llegada al equipo migueleño explicó que no fue la única oferta que analizó.



"Yo tomé la decisión porque uno deportivamente busca algo diferente. Se presentó esto del Águila como se presentaron dos equipos más", explicó Domizzi, quien fue presentado como técnico del Águila el pasado viernes.

"La única forma de convencer a los hinchas es con resultados, si ganas está todo bien, estamos en un continente resultadista y no en un continente de procesos", recalcó.

"La diferencia entre un jugador consagrado y un cipote está en el contrato que arreglan. Un grande te va a hacer ganar o perder un partido y un cipote también", fue otra de las frases de Cristian Domizzi.

Así fue la charla con Domizzi en El Gráfico TV: