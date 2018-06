¿Dónde verá el Mundial la farándula salvadoreña?

El Mundial de Rusia 2018 inicia este jueves 14 de junio y El Salvador está listo para vivir la máxima fiesta futbolera del planeta con la ceremonia de inauguración y el primero de los 64 partidos.

En conteo regresivo para que comience a rodar el balón, algunos futbolista, diputados, artistas y otros personajes revelaron cuál es su selección favorita y cómo vivirán la inauguración y el partido Rusia contra Arabia Saudí que está programado para las 9:00 de la mañana en el estadio Luznhiki, en la ciudad de Moscú.

Algunos ven el Mundial como una oportunidad para disfrutar en familia, mientras que a otros por sus labores profesionales se les hará muy difícil ese convivio con sus seres queridos, pero este sondeo revela que Brasil y Argentina son las selecciones con más seguidores en el ámbito de la política, música y el deporte.

La cantante Julissa Ventura, una de las mejores exponentes del género tropical en el país, explicó que verá el partido inaugural en su casa junto a su esposo y sus dos hijos.

“Estamos emocionados con el inicio del Mundial, lo vamos a ver en familia: mis dos niños, mi esposo y los amigos que quieran venir a mi casa en Santa Tecla. Estamos acomodando una área con unas bocinitas para estar cómodos y disfrutar en familia”, expresó Julissa Ventura, artista nacional con 12 años de carrera y cuatro como solista.

Julissa Ventura también prometió a sus seguidores una sesión de fotos con la camisa de Brasil, su selección favorita. “Crecí viendo a la pentacampeona, Brasil, le apuesto mucho a ellos y voy a hacer una sesión especial de fotos que estará en Instagam. Esperamos ver la magia de los brasileños”.

Del primer partido ve como ganadora a Rusia y en su pronóstico cree que la anfitriona ganará 2-0 a Arabia Saudí.

Sharon Salazar y su Agrupación Diva Latina tampoco se perderá el protocolo de la inauguración del Mundial y ella quiere ver campeona a Alemania que tiene como uno de sus figuras a Tony Kroos, Mesut Ozil y el portero Manuel Neuer, entre otros

“Lo vería en mi casa con mi familia: un joven de 21 años, mi hijo de 14 y un bebé de 3 años y medio. Creo que seré la cocinera de ese día y queremos disfrutarlo en familia”, expresó la cantante, quien también forma parte del programa “La Noche está uva” de Megavisión y acaba de lanzar la canción "No te creas tan importante”.

Marito Rivera, del Grupo Bravo, disfrutará de la primera jornada mundialista con su hijo. “Voy a ver la inauguración aquí en mi casa (San Salvador) con mi hijo que le gusta el fútbol. Tengo mucha afinidad con Brasil, aunque se que Alemania es un equipazo y llena más expectativas que Brasil”, dijo el artista nacional.

Rivera considera a Alemania, Argentina Brasil y Francia como las mejores selecciones que participan en el Mundial 2018.

Su colega, Alfredo José Jiménez, de La Colección, opina que Argentina, Brasil, Alemania y España están llamadas a ser protagonistas, pero advierte que en el fútbol hay sorpresas.

No podía faltar en este sondeo, Ligia Roca, presentadora de TV y modelo. Ella verá la inauguración en compañía de familiares y amigos. Roca menciona a Brasil y Colombia como sus selecciones favoritas.

LOS EXPERTOS DEL FÚTBOL

En el ámbito deportivo, el exjugador del Alianza, Nelson Bonilla, ahora figura del Sukhothai de Tailandia, afirma que disfrutará la ceremonia de inauguración del Mundial en Tailandia y su selección favorita para levantar el trofeo es la canarinha.

“Veré el inicio del Mundial en mi casa, aquí en Tailandia y Brasil es favorito al título”, expresó Bonilla, delantero de 27 años de edad.

Para Gustavo Gerreño delantero paraguayo y nuevo refuerzo del Santa Tecla, el Mundial se presta para estar en familia, mientras empieza el torneo Apertura 2018.

“Veré el partido con mi familia en casa. Me encuentro en Paraguay y en el partido inaugural Rusia ganará 2-0. Brasil pinta como el candidato número 1, a diferencia del 2014”, manifestó el exfutbolista que fue parte del bicampeonato con Alianza.

Desde Estados Unidos, Jorge Morán, volante que refuerza al CD Aguiluchos USA considera que Argentina, con Messi como su máxima figura, es favorita al título. “El juego inaugural lo veré con amigos en San Francisco, California-Argentina es mi favorita”, menciona.



ENTRE MUNDIAL Y AGENDA PARLAMENTARIA

En el campo político, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Arena junto a otros congresistas consideran muy difícil poder ver el juego Rusia y Arabia Saudí.

“No creo poder ver la inauguración porque es día de plenaria y las horas coinciden. Además, generalmente, antes del inicio de la sesión tenemos nuestra reunión de fracción”, explicó el parlamentario tricolor.

El exalcalde de San Salvador se declara seguidor del “jogo bonito”. “Siempre he simpatizado con Brasil, aunque en últimos campeonatos no ha andado a la altura de su trayectoria. De no ser Brasil, soy Alemania porque mi hija está adquiriendo la nacionalidad”.

Norman Quijano no duda que Rusia sumará su primer triunfo el 14 de junio. “Va a ganar Rusia 2 a 0”, dijo.

Por su parte Anabel Belloso, diputada del FMLN y uno de los nuevos rostros de la Asamblea Legislativa también cree que no podrá seguir ese duelo.

“De seguro que no lo vamos a poder ver porque es el día de plenaria. Después del trabajo nos vamos a poner al tanto de los resultados, por el horario será difícil verlo con la familia es horario laboral, la plenaria es a las 10:00 de la mañana y solo se puede cambiar por caso excepcional”.

“No sé como conciliar, ver el Mundial con el trabajo. Vamos a ver los partidos cuando tengamos oportunidad y no en hora laboral, me toca dar el ejemplo. Yo me quedé entusiasmado cuando España ganó su última Copa Mundial, yo he vivido en la Península Ibérica y desde entonces me he quedado con la selección española. Pero desde el lado de América siempre le he ido a Argentina y hoy que está con Messi tiene chance de hacer historia”, reforzó el diputado Rodolfo Velásquez Parker.