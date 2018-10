¿Dónde y cómo ver el clásico español?

El clásico de la Liga 2018-2019 está programado para el próximo domingo 28 de octubre a las 9:15 a.m. en donde el Real Madrid visitará el Camp Nou y será recibido por el cuadro blaugrana para disputar la décima jornada de La Liga Santander.

Este duelo será interesante ya que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo ni con la presencia de Leo Messi, quien está en reposo por lesión en el brazo derecho. El clásico no veía la ausencia de estos dos atletas desde el año 2007, hace once años.

Sin embargo, la acción no para en la cancha y el Barcelona, aún sin Messi en la alineación, triunfó el miércoles ante el Inter de Milán con marcador de 2-0. Esta victoria preparó la ante sala al encuentro frente al Real Madrid que, aunque tambaleando, llegará con la cabeza en alto al césped del Camp Nou.

Desde el ojo del Real Madrid, este clásico podría parecer un reto pues se enfrentarán al eterno rival después de cuatro derrotas en La Liga, sin embargo este mal pase del cuadro merengue no significa que el Barcelona tenga asegurada la victoria, por lo que el plantel de Ernesto Valverde deberá defender con más ímpetu para asegurar los puntos de la justa.

La afición podrá ver el encuentro Real Madrid-Barcelona por medio de Sky o a través de beIN LaLiga el próximo domingo a las 9:45 a.m.