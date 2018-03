Dos equipos están interesados en Roberto Domíguez

Lee también

Roberto Carlos Domínguez, defensor central del Santa Tecla, espera que las negociaciones que realiza un promotor deportivo con al menos dos equipos del fútbol de Colombia lleguen a buen puerto, para que él logre viajar hacia suelo cafetero en las próximas horas.EL GRÁFICO constató hoy que al menos dos equipos han mostrado interés por contratar a Domínguez, defensor chalateco de 19 años de edad y miembro de la selección nacional mayor de El Salvador.Una de las instituiciones interesadas sería La Equidad, equipo de Bogota que milita actualmente en la primera división colombiana.Este medio contactó hoy telefónicamente con el departamento de prensa de La Equidad a fin de conocer si hay un interés real sobre el defensor nacional, pero José Acevedo, jefe de prensa, afirmó que todavía no tienen algo en concreto, aunque dejó en claro que están en la búsqueda de un defensor central.“Por el momento desconocemos si ese tema está en la planificación del cuerpo técnico del equipo. Vamos a esperar que el club retorne el lunes de la costa, donde juega unos amistosos para conocer el tema. Pero sí, el club necesita contratar un zaguero central”, admitió el empleado de La Equidad.NO TIENEN MÁS NOMBRESSin embargo, la dirigencia de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), dueña de los papeles deportivos del seleccionado nacional, afirmó que por el momento no hay nada oficial sobre el posible viaje de Domínguez al fútbol cafetero y aseguró que el promotor no ha brindado nombres de clubes interesados en el jugador.“Estamos a la espera que los trámites que está realizando el promotor se concreten. Por el momento FESA no tiene a la mano una propuesta formal”, aseguró Óscar Umanzor, dirigente de la entidad becaria.El dirigente admitió desconocer quién filtró el nombre de La Equidad anoche, al final del juego entre el Santa Tecla y Alianza.Domínguez no jugó ante los albos y su entrenador, Ernesto Corti, dijo que su ausencia se debió precisamente a las negociaciones que están en marcha, algo que Umanzor negó.“No sé de donde salió el nombre de ese club, la verdad es que el promotor ha dicho que son tres los que muestran interés por Domínguez, pero hasta el momento no hay una propuesta formal de ningún club colombiano para hacerse de sus servicios, ni es cierto que se vaya mañana a Colombia”, aseguró.El Santa Tecla desconoce también el trámite que se hace para que su jugador pueda jugar en el extranjero.“Como junta directiva no tenemos nada oficial, eso lo maneja FESA y nosotros estamos a la espera”, subrayó Guillermo Figueroa, presidente del equipo periquito.