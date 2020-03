Dos futbolistas salvadoreños en cuarentena en España

Desde hace cuatro años, el joven futbolista salvadoreño Gerson Reyes milita en las divisiones inferiores del fútbol de España. Llegó al Real Zaragoza, luego pasó al Leganés y desde agosto de 2019, el EU Sant Andreu de la tercera división de Barcelona es su equipo. En la actualidad, se encuentra en cuarentena como medida de prevención ante la amenaza del coronavirus, al igual que su compatriota, el seleccionado sub-20,David Miranda.

Reyes comentó desde Barcelona que "estamos pasando por una situación bastante difícil, complicado en todos los sentidos, nos afecta en la vida cotidiana y en lo que hacemos: el fútbol. Estábamos entrenando con normalidad y de repente se empeoró todo. Nos cancelaron los entrenos, nos dijeron que sería por dos semanas, pero las cosas han empeorado, es un país grande, España es uno de los país más infectados, esto fue muy rápido. Luego nos dijeron que serían dos semanas, más tiempo. Lastimosamente se paró todo, pero trato de mantenerme activo en casa, no podemos salir".

"Esperamos que esto se tranquilice para volver a nuestras rutinas, volver a jugar, aunque para ser sinceros, en España la situación se ve difícil,veo complicado, toca esperar que pasa y regresarme a El Salvador, no puedo entrar por el momento a mi país y ni salir de aquí. No es fácil esta situación, en estos momentos lo recomendable sería estar con mi familia, con mi gente, pero me corrió la mala suerte y me toca estar aquí".

El futbolista salvadoreño Gerson Reyes, fue fichado por el Leganés de la primera división española tras su paso por el Zaragoza, en 2018 "bonita experiencia, llena de todos los sentimientos que da el fútbol, me quedo con lo bueno, gran experiencia, me motiva, me he adaptado al este fútbol, abrí puertas en los equipos que he militado", sostuvo.

MISMA HISTORIA

En diciembre pasado, David Miranda viajó al EU Sant Andreu de Barcelona y al igual que Reyes, se encuentra en cuarentena. "De momento todo bien gracias a Dios, tomando las medidas necesarias y en cuarentena igual. Trabajando aparte porque igual han parado todo, cancelado entrenos y partidos", sostuvo,

Desde hace una semana, este jugador salvadoreño, que también refuerza la selección salvadoreña sub-20 de El salvador, pasó al Unión Deportiva Gornal, Barcelona "con esto del virus pues difícil estar lejos de la familia y todo, pero sabiendo que es mejor estar aquí y no arriesgar la vida de ninguno de nuestros compatriotas"

"Esperamos que todo salga bien, lo recomendable es seguir en casa", concluyó.