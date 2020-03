Dos partidos de la Liga de Campeones se jugarán sin público por coronavirus

El campeón del año pasado Liverpool, Tottenham, París Saint Germain y Valencia deberán remontar marcadores adversos para seguir en carrera al reanudarse esta semana la Liga de Campeones, en la que al menos dos de los cuatro partidos de vuelta de los octavos de final se jugarán sin público como consecuencia del coronavirus.

Liverpool tendrá el respaldo de su gente cuando reciba el miércoles al Atlético de Madrid, que ganó 1-0 el choque de ira, pero no sucederá lo mismo en París, donde se prohibieron las concentraciones de más de 1.000 personas y por lo tanto PSG tendrá un estadio vacío al tratar de dar vuelta un 2-1 en contra frente al crecido Borussia de Dortmund.

Tampoco habrá público el martes en el estadio de Mestalla, donde Valencia recibirá a un Atalanta que lo aplastó 4-1 en la ida.

En el restante encuentro de la semana, el Tottenham de José Mourinho enfrenta la dura misión de vencer afuera al Leipzig alemán, que se impuso 1-0 en el primer encuentro.

Los octavos de final se completarán la semana que viene, en que Juventus recibirá a Lyon (0-1), Manchester City a Real Madrid (2-1), Barcelona a Napoli (1-1) y Bayern Múnich a Chelsea (3-0).

Los estadios vacíos no son una novedad en la Champions League, pero generalmente responden a castigos por desmanes o actos de racismo.

Partidos del martes:

Tottenham, finalista del año pasado, deberá buscar la victoria sin sus dos mejores artilleros, Harry Kane y Son Heung-min, ambos lesionados.

El equipo lleva cinco partidos sin ganar en todas las competencias, incluido un desabrido empate con Burnley el sábado en la Liga Premier inglesa.

“Estamos en una mala racha. Pero hemos demostrado que tenemos personalidad en el pasado. Creo que podemos revertir la situación”, expresó el volante Dele Alli.

Antes de viajar a Alemania, por otra parte, Mourinho caldeó el ambiente al cuestionar la entrega del volante Tanguy Ndombele.

Leipzig ha ganado solo cuatro de 10 partidos este año en la liga alemana.

VALENCIA vs. ATALANTA

Atalanta, que procura clasificarse por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Champions, lleva a Valencia una ventaja de 4-1 y no tendrá que preocuparse por la afición española pues no habrá público en el Mestalla.

Atalanta es la sensación de la liga italiana, en la que lleva anotados 70 goles en 25 partidos y ha marcado siete tantos en tres ocasiones.

Partidos del miércoles:

LIVERPOOL vs. ATLETICO MADRID

Atlético de Madrid tratará de repetir su desempeño del duelo de ida al visitar al Liverpool en Anfield, en el que golpeó primero con un tanto de Saúl Ñíguez y luego su defensa resistió los embates de los ingleses, mostrando la garra que le exige su técnico Diego Simeone.

“Tendremos que jugar a nuestro mejor nivel todo el partido porque ellos se van a venir con todo”, dijo el volante de Atlético Marcos Llorente.

Liverpool tiene casi asegurado el título de la liga inglesa, en la que le lleva 25 puntos al segundo, pero fue eliminado de la Copa de la Asociación de Fútbol por Chelsea y hace poco vio caer su invicto en la Premier a manos de Watford.

“Es normal tener bajones”, dijo el volante de Liverpool James Milner. “Lo que no es normal es ganar tantos partidos como hemos ganado. Lo que ha hecho este equipo esta temporada es increíble”. Liverpool ha ganado 27 de 29 partidos en la Premier. Empató uno y perdió el restante.

PARIS SAINT-GERMAIN vs. BORUSSIA DORTMUND

PSG corre peligro de ser eliminado de la Champions en octavos de final por cuarta temporada consecutiva.

Para evitarlo tendrá que dar vuelta un 2-1 en contra ante Dortmund con un Neymar que no está en plena forma. El brasileño se perdió cuatro partidos por una lesión en las costillas y se hizo expulsar tontamente el 23 de febrero contra Bordeaux, lo que le impidió jugar el encuentro siguiente frente a Dijon.

Para colmo de males, el duelo del sábado contra Lyon contra Estrasburgo fue suspendido por el coronavirus.

Desde el partido de ida ante Borussia, PSG jugó un solo encuentro, contra Lyon por las semifinales de la Copa de Francia el miércoles de la semana pasada.

El técnico Eric Tuchel tiene que decidir quién acompaña a Neymar y Kylian Mbappé en el ataque, si el argentino Mauro Icardi o el uruguayo Edinson Cavani.

Además deberá tomar recaudos para contener a Erling Haaland, el fenomenal noruego de 19 años que marcó los dos goles del primer encuentro.