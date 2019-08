Dowson Prado: "FAS debe crecer aún más en la liga"

El FAS muestra mejoría en su desempeño futbolístico tras firmar una contundente victoria ante Sonsonate por 3-0 por la jornada seis del torneo liguero que lo ha ubicado entre los primeros cuatro puestos de la tabla general.

Para Erick Dowson Prado, técnico del FAS, es reflejo del trabajo realizado por sus pupilos pero que deben entender que deben mantenerse en esa línea juego por juego para no caer en otro bache deportivo tal como ha sufrido en torneos anteriores.



"El equipo no debe sentirse relajado tras la victoria ante Sonsonate, es cuando más alerta debe de estar. FAS debe estar mentalizado y hemos tratado de inculcarle al plantel que siempre el rival que enfrenta a FAS llega motivado porque quiere ganar, porque quiere mostrarse ante un equipo grande, por lo que su motivación siempre será grande", resaltó.



Prado aseguró que su plantel ha mostrado mejoras en su accionar táctico en los últimas fechas del actual torneo, sin embargo aseguró que todavía no llena sus expectativas de forma integral.



"Estamos en un proceso, vamos por buen camino, aún el quipo debe crecer en la liga en algunos aspectos que estamos trabajando, peo en términos generales siento que hay un crecimiento futbolístico que nos tiene complacido", destacó.



Además, Prado señaló sobre ciertas ausencias notorias que ha mostrado su plantel en cada jornada del torneo, especialmente del atacante Jacobo Moreno Kattán, procedente de Santa Tecla y que aún no debuta con FAS; de igual manera habló sobre la ausencia de Erivan Flores, quien comenzó de titular pero en las últimas jornadas ha aparecido de suplente.



"Jacobo (Moreno) sigue su plan de acondicionamiento táctico del equipo en cada entrenamiento que está realizando. está realizando bien casi todos los entrenamientos, estamos contento por ello, por el esfuerzo que ha mostrado en cada sesión y considero que en un par de semanas estará a disposición nuestra para la liga", explicó.



"Sobre el caso de Erivan (Flores) quiero decir que su ausencia responde a una decisión técnica, confiamos en él como siempre lo hemos hecho, esperamos que su rendimiento crezca como lo deseo con el resto del equipo. Tenemos una competencia muy buena en cada sector el campo de juego que quien está ahora de titular y se descuida le costará mucho recuperar esa posición ya que el que entra llega en las mismas condiciones de rendir, he tenido un equipo base y los cambios que he realizado ha sido por situaciones necesarias que he tenido que hacer pero en términos generales el plantel está respondiendo".



Sobre lo que le hace falta aún a su equipo para que muestre su potencial en la liga, Dowson Prado confesó que "hay cosas que aún debemos mejorar, algunas de esas deficiencias que se muestran son normales ya que la mitad del equipo es nuevo, hay facetas en el partido como en la defensa que debemos mejorar y tratar que la idea táctica que busco se mantenga por mucho tiempo en la cancha", indicó.

Por último agregó "Hay más cosas positivas que me genera confianza, hay que mejorar en la concreción de las jugadas de gol, hay que enfocarse en la finalización de esa acciones de gol que generamos y que fallamos, es un tema de proceso que me tiene contento por lo mostrado jugadores como Bryan (Gil Hurtado) y Jeison (Quiñónez) que están mostrando en la ofensiva un entendimiento importante", aseveró.