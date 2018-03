Dragón dejó el sótano

Lee también

Mostrando amor propio y buen fútbol, Dragón derrotó ayer en Chapeltique 2-1 a Isidro Metapán, para meter más presión a la lucha que libra con el UES y Chalate por evitar el descenso.A casa llena, Dragón tomó la iniciativa liderados por el hondureño Georgie Welcome, aunque la apertura del marcador llegó al minuto 37, cuando Marvin Monterroza silenció a Chapeltique con el tanto que abrió el marcador.Pero antes de que terminara el primer tiempo, el brasileño Josielson Moraes aprovechó el cobro de un tiro de esquina para marcar el 1-1, con un toque de lujo.En el segundo tiempo el ímpetu mitológico brindó recompensa al 52' gracias a la perseverancia de Jackson de Oliveira y al oportunismo de Welcome, quien le cambió la dirección al balón para colarlo al primer palo de la meta de Pleitez, para firmar el 2-1.La visita sintió la presión y su zaga no hallaba la manera de detener a De Oliveira, quien al 56' pudo haber firmado el 3-1, pero su egoísmo no le permitió ver solo a Welcome, que esperaba la asistencia para anotar de nuevo y prefirió tirarle al primer palo, donde Pleitez sacó apurado.Gamarra buscó con la entrada de Paolo Suárez y de Tony Rugamas retomar el partido que ya perdía y a la vez buscar contrarrestar el cambio enviado por Víctor Coreas, que le apostó de nuevo al “Pibe” Bautista. El marcador ya no se movió.