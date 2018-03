Dragón: los goles han renovado las fuerzas del “Pibe” Bautista

Lee también

Para Christian "el Pibe" Bautista, los dos goles anotados el domingo contra Municipal Limeño marcan un antes y un después. Ahora se siente con más fuerzas, con más confianza y con más deseos de cerrar de la mejor manera el torneo, pero principalmente de salvar la categoría de su querido equipo, el Dragón.El cuscatleco entró de cambio en sustitución de Georgie Welcome y un minuto más tarde ya había anotado el 2-0. Nueve minutos más tarde colocó el 3-0 en la pizarra y con ello volvía a ser el mismo de años atrás, un jugador determinante y romperedes."Uno como delantero trabaja para el gol, y con los goles anotados me decían los compañeros y amigos que volví a ser el jugador que conocieron en (Atlético) Balboa y en (Isidro) Metapán, entre otros equipos en los que he jugado", dijo.Con 29 años, Bautista aún quiere más en el fútbol nacional, y por qué no, sueña con volver a la selección mayor."En ocasiones se me negaba el gol, pero contra Limeño, gracias a Dios, se me dieron los goles. Con la llegada del profesor (Víctor) Coreas mejoró todo y a la hora del partido salieron los goles", detalló El Pibe.Fue precisamente Coreas quien lo hizo debutar a la edad de 16 años en las filas del Atlético Balboa, de La Unión."Con él somos amigos, confió en mí en aquella oportunidad y ahora no lo podía defraudar", expuso.Y reveló también uno de sus grandes secretos: "Voy a decir algo que siempre me han preguntado, y es porqué entro hasta la segunda mitad: Lo hago porque yo se lo pido a los técnicos, así me siento mejor, entro a leer el partido".Más allá de los goles, compara al actual Dragón con el Atlético balboa al que ayudó a salvar, cuando era dirigido por Roberto "Toto" Gamarra. Esa vez, dice, estaban a 11 puntos y lograron salvarlo."Es lo que quiero ahora, salvar al Dragón. Los goles están bien, pero solo pienso en que nos salvemos (del descenso)", explicó.Sobre volver a la selección nacional, ese es un tema que no descarta. A su creterio, en la azul y blanco tiene que estar lo mejores del momento, pero aunque siga anotando, no se incluye."Para la selección todo lo mejor. Estar en el estadio Cuscatlán enmedió de los gritos y todo el ruido es lo máximo", puntualizó.Leé también: