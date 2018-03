Dragón peligra no participar en el Clausura 2017 por mora ante CONCACAF

Lee también

El comité ejecutivo de la FESUT notificó ayer a la directiva de Dragón el acuerdo federativo tomado el pasado 5 de enero donde advierte no autorizar su inscripción ante la primera división para participar en el torneo Clausura 2017 si no cancela a más tardar el jueves 12 de este mes a las 4 de la tarde en la tesorería de la FESFUT la multa económica impuesta al equipo migueleño en la fase de clasificación de la Liga de Campeones de la CONCACAF por los desórdenes ocurridos en el último juego del equipo mitológico que perdió 1-2 ante el Timbers Portland de la MLS de los Estados Unidos el pasado 27 de septiembre en el estadio Cuscatlán.En dicho partido, el preparador de porteros de Dragón, Santos Noel Rivera, comenzó a empujar y agredir al final del partido al jugador argentino del Timbers Portland, Diego Valeri, por lo que la comisión disciplinaria de la CONCACAF sancionó con dos juegos de suspensión y una multa de 5 mil dólares al preparador de porteros nacional.“Con instrucciones del Comité ejecutivo de esta federación, atentamente les informo que en sesión celebrada ayer (jueves 5) se tomó el acuerdo de no autorizar la inscripción de ese club para el torneo Clausura 2017, si no cancelan en la Tesorería de este organismo la suma de $10, 840.oo dólares a favor de la CONCACAF en cumplimiento a la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la referida Confedereción, por multas impuestas en el desarrollo de la Copa de Campeones, reembolso en comidas y por tarifas de partidos, la cual fue notificada oportunamente al Dragón”, reza tectualmente la nota enviada a la dirigencia mitológica ayer.CONCACAF reclamó al presidente de Dragón, Héctor Escobar Sorto, en nota enviada ayer a la dirigencia migueleña el incumplimiento de las multas por $2 mil 200 dólares que pesan sobre el ex campeón nacional por la mala conducta mostrada al acumular nueve tarjetas amarillas y una tarjeta roja en los partidos contra Saprissa en San José, Costa Rica y ante el Timbers el pasado 27 de septiembre en el Cuscatlán más los $5 mil dólares en contra de Santos Rivera por violar el Art. 48 de las bases de competencia de la Liga de Campeones de la CONCACAF y que al final ascienden a $7 mil 200 dólares de multa más los $3 mil 640 dólares que Dragón debe entregar en concepto de reembolso en comidas y por tarifas de partidos dentro de la competencia regional de clubes.