Dragón ya pudo ganar

Dragón dio un sorbo de tranquilidad en el torneo Clausura 2017 al ganarle a Luis Ángel Firpo por 1-0 en el Sergio Torres Rivera, resultado que le permitió cortar una racha de 14 partidos sin triunfo.Un gol de Edwin Lazo al minuto 52 le bastó al equipo mitológico para sacar los tres puntos de la Caldera y alimentar el anhelo de salir de la zona del descenso.El tanto derivó de un pase de Josielson Moraes a Lazo que metió un remate que soltó Julio Martínez y el balón cruzó suave la línea de gol.Para el equipo usuluteco el revés le rompió una racha de cuatro fechas sin perder, dejó en entredicho su poder de definición y frenó su lucha por darle alcance al líder.El primer cuarto de hora no tuvo un claro dominador, aunque fue el cuadro usuluteco el que mantuvo mayor posesión de balón y creo las primeras ocasiones de anotar.Una de estas aproximaciones fue al 17', con un disparo de Nicolás Muñoz que neutralizó la saga, y luego una combinación al borde del área que obligó a los defensores del equipo mitológico a cometer la falta y conceder un tiro libre.Tal y como lo indicó Nelson Ancheta minutos antes del juego, el Dragón no llegó solo a defenderse. Tuvo al minuto 28 la mejor oportunidad para abrir el marcador en un contragolpe de Jackson de Oliveira que desarmó la defensa, pero en el mano a mano con el portero Julio Martínez intentó colocar el disparo y adivinó bien el guardameta que se quedó con la pelota en dos tiempos.El cuadro pampero se fue al descanso con el lamento de no haber concretado dos buenas llegadas y retornó del camerino con la misma idea de hacer daño, pero el Dragón cerró bien todos los espacios.El guion del partido cambió al minuto 52 con el gol de Edwin Lazo, que remató fuerte ante Julio Martínez y el balón cruzó suave la línea de gol y la terminó de impulsar a red Isaac Zelaya con una barrida.Con el 0-1 el equipo pampero intensificó su despliegue ofensivo con el cambio de José Manuel Barahona por Isaac Zelaya al 64', pero a pesar de los intentos el gol del empate no llegó para los firpenses, que tuvieron el regreso al banquillo de su técnico Juan Ramón Sánchez.