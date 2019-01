Dustin Corea: ''Este tiene que ser el año para FAS''

El último jugador de FAS que había marcado en el Apertura 2018 es el mismo que abrió el camino en el actual torneo. Dustin Corea habló en entrevista exclusiva para El Gráfico que tiene un cariño especial por el cuadro asociado.

Volvió el semestre pasado, luego de una primera etapa en 2015. Tanta es la identidad con la institución que prefirió sacrificar un viaje a Estados Unidos en diciembre para quedarse en el país para pasar las fiestas de Navidad y fin de año en El Salvador.

Con su gol sobre Luis Ángel Firpo ya registra 13 tantos con la camiseta tigrilla desde 2015. Ha ido en alza. Si en su primera participación firmó cinco, en el semestre pasado marcó siete.

¿Cómo has tomado el inicio de torneo, donde marcaste uno de los goles de la victoria sobre Firpo?

Muy bien, siempre anotar es bueno, ayudar al equipo en lo mejor que pueda, sea marcar un gol, dar una asistencia o jugar bien. Estoy muy feliz porque comenzamos con un gane, aunque sí un poco sufrido porque no teníamos que pasar esto, si manejábamos bien el partido en el primer tiempo con muchas ocasiones de gol.

La jugada de tu gol fue rápida. En el altavoz hubo confusión porque atribuían a un autogol de Firpo. ¿Qué pensabas en ese momento?

Fue una jugada rápida. Vi que Julio Amaya bajó la cabeza al patear y logré seguir la jugada porque pensé que habría rebote y justo el balón cruzó enfrente de mí y metí el pie y gol. Oí que Julio había anotado o que fue autogol pero fue chistoso eso porque los que no estuvieron al tanto no pudieron analizarlo.

¿Dudaste si validaban ese gol?

Vi dos veces al línea para ver si había marcado fuera de lugar. Estaba seguro que llegué justo, aunque no puedo ser tan preciso, y sólo traté de meterme a tiempo para meter el pie.

Tu gol es histórico, el 1,200 de FAS en torneos cortos. ¿Te informaron de ese dato?

Muy bien eso, no sabía de esa noticia porque no reviso mucho al Twitter pero es emocionante saberlo, me encanta este equipo, ha sido el único en el que he jugado en El Salvador, ya que antes pude haber jugado también para Atlético Marte, pero solo estuve tres entrenamientos y me tuve que ir a Europa. Es un sentimiento especial poder hacer historia, poner un granito de arena por el club más grande del país por sus títulos y jugadores referentes que han pasado por aquí. A FAS lo aprecio mucho y ayudarlo es excepcional.

¿Cómo nació ese sentimiento por FAS? ¿Soñaste algún día vestir esta camiseta?

El cariño es algo extraño porque mi papá es de Usulután, uno de mis tíos jugó en Firpo. Yo le pregunté a mi papá qué pensaba si llegaba a jugar en algún equipo o en la selección, me dijo que siempre me apoyaría. El sentimiento por FAS comenzó con ''Chochera'' Castillo, a quien lo tuve de entrenador en selección. Me trajo aquí y vi el cariño de la afición cuando uno se entrega, deja todo en el campo.

Cuando estuve en Dinamarca o Canadá, siempre estaba pendiente de FAS por los compañeros que tengo y con los que compartí en selección.

De esa eliminación contra Alianza, ¿cómo viviste esa situación, ya que tu equipo ganaba 2-0 con un penal tuyo pero les empataron?

Estuvimos tan cerca de meternos a una final y en ese juego definitorio nunca se sabe qué puede pasar. En realidad la gente me preguntaba qué pasó y en realidad no tenía nada qué decir, fue algo inexplicable por cómo sucedió todo. Los que estuvieron pendientes de esa serie contra Alianza saben que FAS fue superior.

Nosotros quizá agachamos la cabeza muy rápido o pensamos en la final. A mis compañeros les dije que cuando anoté el penal del 2-0 dije allí está, que ya íbamos a enfocarnos en la final y eso no puede ser así, no puedes acomodarte... Ese fue un aprendizaje para todos, de no bajar las manos ni agachar la cabeza.

Contra Firpo, este domingo, pasó algo similar...

En realidad yo sabía que Firpo se iba a tirar al frente aunque quedara expuesto atrás porque era visita y no tenía nada que perder. Ante un equipo como ellos, donde se puede pensar que están muertos (amenaza del descenso), no muy motivados, no puedes bajar las manos y esa misma historia nos recuerda la semifinal. Tenemos que cambiar, no tenemos que aburrirnos, ni sofocarnos en tener el balón, en crear ocasiones porque cuando nos confiamos pasa lo de Firpo.

¿Cómo te sientes jugando en Ahuachapán?

Muy bien, me gusta Ahuachapán, su estadio que es muy amplio, es un campo que nos ayudará mucho a nosotros porque nos gusta mover el balón y no estar estáticos. La ciudad es bonita, la gente de acá vino a apoyar desde la serie de cuartos contra Isidro Metapán y nos sentimos bien. Este campo nos favorece, no hay problema estar acá. Nos ayuda también porque hay personas que no les gusta desplazarse desde San Miguel, La Unión o San Salvador hasta acá y puede ser favorable.

¿Consideras que este puede ser el año de FAS porque ya son nueve años sin títulos?

La corona la quería en 2015 cuando vine por primera vez, cuatro años atrás. Este año tiene que ser nuestro, hemos trabajado muy bien, nos hemos dedicado a full, yo no fui a casa en Estados Unidos en las fiestas de fin de año. Es la primera vez que lo celebré en El Salvador. El sacrificio allí está, siempre quiero ganar y sacar a esta institución adelante. Este año tiene que ser por lo que nos sucedió en diciembre.