Dustin Corea analiza su futuro en Guatemala

El seleccionado nacional, Dustin Clifman Corea, se encuentra actualmente en la ciudad de Portland, en el Estado de Oregon, Estados Unidos junto a su familia, resguardado de la pandemia del COVID-19 tras salir a mediados de marzo pasado de Guatemala luego del parón que sufrió el fútbol del vecino país y esperando por el momento conocer la decisión final de la Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) si reanuda la Liga Nacional o definitivamente lo cancela para conocer si seguirá o no jugando en el fútbol chapín.

Sobre su salida de último momento de Guatemala para reunirse con su familia, Corea le explicó a Deportes LPG que "cuando me di cuenta de lo difícil de seguir por la situación sanitaria en Guatemala decidí regresar a casa un 23 de marzo hacia Portland donde viven mis padres, mi familia, acá estoy en un momento de relax con ellos pero también trato de quedarme mucho en casa, solo salgo a correr o a comprar alimentos si es necesario" explicó el ex jugador de FAS quien admite que no pierde tiempo para mantenerse activo.

"La mayor parte de mi tiempo también juego fútbol tenis y otras actividades con mis amistades que me mantenga estable tanto en el ritmo cardíaco como de mi estado físico", indicó el jugador californiano que el pasado mes de marzo arribó a los 28 años de vida.

El ex jugador de los clubes nórdicos Blokhus FC y Skive IK de Dinamarca y el club sueco Jönköpings Södra IF a principio del decenio pasado explicó que por el momento tiene contrato vigente con el Deportivo Mixco con quien juega desde el Apertura 2019 y que no sabe todavía su futuro en las filas chicharroneras.

"Mi contrato con Mixco sigue vigente, solamente espero que la liga diga lo que sucederá con el torneo para terminar mi contrato, me gustaría regresar a Mixco, me gusta la ciudad, la gente me ha tratado bien, veo bien al equipo y la verdad que desearía regresar aunque muchos en mi casa desean que tome la mejor decisión", aseveró el seleccionado nacional.

Dustin admite que la enseñanza recibida por su padre, Gilberto Corea, quien jugó en El Salvador en la liga de ascenso con el Mar y Plata de Puerto El Triunfo y tener al profesor Mario Martínez como su profesor hasta que decidió emigrar a los Estados Unidos allá por 1984 o 1985 ha sido de gran valía para él y su manera de ver y disfrutar el fútbol, por lo que consideraría en primera instancia una posible renovación con el equipo azul y oro.

"Solo espero una oferta del Mixco, lo del contrato conmigo es de analizar sus condiciones, cuando se decida si el equipo desciende o no o si la FEDEFUT acepta lo que la CONCACAF le ha sugerido que cancele mejor el torneo para que no haya descenso vamos a analizar bien esa oferta, lo tomaría con seriedad", destacó el puntero por la izquierda de la selección absoluta de fútbol quien no niega que podría analizar alguna otra oferta.

"No es la única oferta que podría analizar, fui a Guatemala con la intención de seguir activo y no parar tras mi salida de FAS y gracias a Dios me ha ido bien. La verdad la diferencia entre el fútbol guatemalteco con el salvadoreño es enorme en cuanto a lo administrativo, en lo deportivo también, la diferencia enorme son las canchas, parece que después de todo esto estarán mejores", comentó. "La verdad es que me siento a gusto en Guatemala, Mixco nos ha cumplido pese a que está en el último lugar, nos dijeron que nos pagarán totalmente abril y mayo y eso en verdad se agradece y te hace pensar muchas veces si valdría la pena regresar a El Salvador donde los problemas económicos sigue vigente."

¿REGRESARÁ A EL SALVADOR?

Dustin Corea se mantiene en el fútbol guatemalteco desde hace más de medio año y admite que su paso primerizo por el fútbol chapín le ha dejado gratos momentos que le permite decir que seguir allí es una posibilidad enorme.

"Jugué siete meses con Mixco desde que salí de mayo de FAS, a Guatemala llegué en octubre del 2019 y la verdad por el momento no he recibido alguna oferta más en Guatemala, por el momento mi prioridad es Mixco, con los chicharroneros", aseguró el jugador que posee también experiencia en el fútbol estadounidense.

Sobre su participación en el Deportivo Mixco donde las lesiones se cebaron con él a inicio del presente torneo, Dustin Corea considera que lo ha hecho bien.

"Marqué cinco goles en seis partidos el año pasado donde jugó casi dos meses y en este torneo solo jugué cinco partidos por la lesión que sufrí en mi tobillo derecho, fue un doblón hacia afuera que me alejó de las canchas por muchas fechas y por eso solo anoté un gol", admitió. "Ya me recuperé de mi lesión, hice terapia en Guatemala y en mi casa acá he estado en tratamiento físico, me compré algunas cosas para superar la lesión", comentó.

Corea reconoce que la última palabra para saber si volverá a jugar en el fútbol chapín lo tiene la FEDEFUT quien debe dejar constancia el futuro del fútbol local.

"A Guatemala regresaría toda vez que el Mixco no descienda, estoy abierto de escuchar ofertas de otros equipos en Guatemala si la continuidad en Mixco no se concreta."

El jugador que el pasado mes de marzo arribó a sus 28 años de vida reconoce que volver al fútbol salvadoreño lo mira difícil por ahora.

"No salí mal de FAS, siempre me han dicho que vuelva al equipo porque el profesor (Jorge) Rodríguez necesita a un medio por la izquierda y la verdad esa no es mi posición, si en verdad esa es la idea que ellos tienen para que yo vuelva eso no ocurrirá", sentenció el jugador.

"Deseo jugar en la cancha como delantero o como un falso nueve o como un enganche, posiciones en que me ha ido bien, mi velocidad, mi amague es mi fuerte y la verdad y con todo respeto agradezco las cosas que me dicen muchos aficionados de FAS, pero no me veo jugando en esa posición", indicó el jugador.

El jugador nacido en la ciudad de Los Ángeles, California ha jugado de manera oficial en El Salvador solamente en FAS en dos etapas distintas, la primera en el Clausura 2015 donde jugó 20 partidos y anotó siete goles y la última en la temporada 2018-2019 donde jugó 42 partidos y anotó 16 goles.

"Si FAS me ofrece jugar en otro puesto al que muchos me ofrecen podríamos sentarnos a platicar, sé que el profesor (Jorge) Rodríguez tiene muchas maneras de jugar, lo importante a futuro si en verdad hay interés en mi fútbol es sentarnos, platicar y buscar un acuerdo donde me pueda mover en la delantera que es mi fuerte", indicó el jugador al ratificar que deja las puertas abiertas para un futuro retorno en el plantel asociado.

Sobre la posibilidad de recibir otra oferta de El Salvador que no sea de FAS, el jugador de origen californiano se sinceró al expresar que "la verdad no sé si podría verme jugar en otro equipo que no sea FAS, es difícil decidir o decir que sí, las emociones que he sentido con la camiseta de FAS es difícil de sentirlas con otra camiseta, sería de pensarla bien, de El Salvador sí he recibido ofertas, de FAS no he recibido nada claro, no ha existido por ahora un interés concreto, eso me lo han dicho mi representante en El Salvador."

El jugador que suma por el momento 18 partidos internacionales con el combinado mayor cuscatleco desde marzo de 2013 reflexionó sobre el futuro de la Selecta en las próximas eliminatorias mundialistas hacia Catar 2022.

"Sobre la selección hay que decir que uno debe estar preparado para todo, para mí la selección es importante, el profesor (Carlos) De los Cobos ha preparado a un equipo competitivo, hay que buscar a partir del otro año prepararse más para ser tomado en cuenta para un llamado para el 2021", acotó.