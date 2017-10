Dustin Corea habló de su retorno a la Azul

Dustin Corea está listo para sumarse a la selección mayor salvadoreña de fútbol de cara al juego del próximo domingo contra Canadá, en Houston, Estados Unidos. Vuelve después de un año de ausencia en el equipo patrio y no oculta su emoción.

Quedó libre luego del juego del sábado contra el San Francisco en Edmonton y únicamente espera que la FESFUT le confirme si debe viajar a El Salvador para comenzar este lunes los entrenos o si viajará directamente a Houston.

Fue en septiembre de 2016 cuando jugó su ultimo partido con la selección y casualmente fue ante Canadá. Esto es lo que opina de su esperado regreso a la azul y blanco.

¿Cómo toma este regreso a la selección mayor de El Salvador?

Pues feliz. Uno siempre quiere regresar para ayudar, para sentirse parte de su país y de la selección. Uno tiene esa idea. Yo estoy feliz de poder volver. Uno siempre trabaja fuerte para ser convocado. Tomo esta convocatoria de manera agradable, pero tengo que dar el máximo esfuerzo si quiero jugar.

Desde septiembre de 2016 no había sido convocado para la selección nacional. Será la primera vez que trabaje con el técnico colombiano Eduardo Lara, ¿qué referencias tiene del trabajo del entrenador?

Solo lo que hizo en la Copa Oro con la selección, donde se vio que los muchachos jugaron bien. Se hizo una buena Copa Oro. Ojalá que se pueda trabajar bien con él y uno pueda aprender. Uno siempre quiere jugar para su selección. Estoy en un buen momento con mi equipo, pero tengo siempre esa espinita de querer jugar para la selección.

¿Lo sorprendió este llamado?

Un poco, pero uno siempre está dispuesto a jugar para su selección y ayudar lo máximo posible.

¿Nunca reflexionó sobre las razones por las que no estuvo en las convocatorias anteriores?

No. Uno solo sigue su trabajo. Estoy feliz por los que van a la selección y sé que con esfuerzo las cosas llegan. Estoy feliz de poder ayudar a mi equipo (el Edmonton). He marcado goles. Yo nunca agacho la cabeza. Siempre quiero hacer las cosas bien, por eso se me ha dado confianza de parte del entrenador.

Llegará a un grupo de selección en el que conoce a la mayoría de jugadores, ¿eso le genera más confianza?

Son muchachos con los que hemos jugado varios partidos y estoy feliz de verlos de nuevo. Arturo Álvarez regresa a la selección y hay que tomar a bien este llamado. Será una buena reunión con los muchachos. Tengo esa confianza con ellos.

¿Qué puede aportarle Arturo Álvarez a esta selección?

Hemos visto lo que Arturo hace. Es un jugador diferente. Llevará esa experiencia de jugar en un nivel alto con su equipo, el Chicago Fire. Siempre ayuda esa experiencia en la selección. Creo que está pasando un buen momento en Chicago y lo puede llevar a la selección. Sé que es capaz de hacerlo.