Dustin Corea revela las razones por las que volvió al FAS

Dustin Corea está de vuelta en el FAS. El volante cumplió lo que había buscado en ocasiones anteriores. Quiere ganarse un puesto en la titular para dar su aporte en la ofensiva tigrilla. Por ahora solo le interesa ganar la confianza del técnico colombiano Álvaro Gómez y ser titular.

¿Cuál es su opinión de estos primeros días en este retorno a las filas del FAS?

Hay que trabajar con el grupo y tratar de acoplarnos. Hay nuevos jugadores en el equipo y los partidos de fogueo son para entendernos en el campo. Hay que saber cuáles son los movimientos de los jugadores nuevos y antiguos.

¿Ya no hubo oportunidad para usted en Estados Unidos?

Sí había, pero lo que propuso FAS creo que es un poquito mejor para mí. Como he repetido muchas veces, yo quiero ya ganar un campeonato acá. Quiero sacarme esta espinita que tengo adentro de no haber sido campeón con FAS. Creo que eso fuera mejor que ganar un título en la segunda de Estados Unidos.

¿Cómo presagia este segundo capítulo con FAS?

Tengo que arrancar como cuando vine la vez anterior. Dejé una buena imagen acá. No se dio el titulo y me quedé con esa amarga sensación de no ser campeón. Pero ahora he vuelto y espero hacer las cosas bien.

¿Cómo se produjo esta oportunidad para volver?

La oportunidad siempre estuvo. La dirigencia del FAS y yo siempre hemos estado en comunicación. No se pudo dar en torneos pasados y hay que aprovecharla hoy.

Apunta para titular en el primer juego, contra Alianza...

Eso ya es decisión del profesor. Uno tiene que trabajar fuerte, al igual que los demás jugadores del plantel. Vamos a luchar para ganarnos ese puesto.

¿Y cómo va esa relación con el técnico Álvaro Gómez?

Muy bien, excelente diría yo. Hay que acoplarse a lo que quiere él. Tiene un sistema de juego diferente al del salvadoreño. Entonces vamos a tener que ajustarnos bien.

¿Cuál es el sistema que quiere Gómez?

Jugar con presión alta. Quiere que recuperemos el balón y no juguemos mucho atrás. Ojalá que él pueda venir a brindar una buena imagen al club, que ya se lo merece. Este grupo se ve que es sano. Todos me han recibido bien.

No te puedo decir que ya vamos bien, porque apenas vamos en una semana de trabajo. La acoplación la vamos a conseguir con tiempo. Ojalá que cuando lleguemos al juego contra Alianza podamos hacer bien las cosas

Tienen doble compromiso a fin de julio e inicios de agosto. Primero Alianza y luego Pérez Zeledón, por Liga de CONCACAF. ¿Qué piensa de tener que recuperarse en menos de 48 horas entre cada compromiso?

Hay poco tiempo, pero esto es fútbol. En otras ligas así es. Los compromisos hay que cumplirlos y hay que ganarlos, más que todo en Liga de CONCACAF.