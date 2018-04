Dynamo habla del salvadoreño Darwin Cerén

El Houston Dynamo, actual equipo del mediocampista salvadoreño Darwin Cerén, publicó una nota del jugador en la que habla de la trayectoria del elemento, previo al partido de este sábado cuando se mida a su ex equipo, el San Jose Earthquakes, en horas de la noche.

"Tengo amigos y familiares aquí, para mí fue como ir a un nuevo lugar sin sentirme como un extraño. Me sentí como en casa", dijo el referencia a su llegada al equipo naranja. Cerén llegó a los Estados Unidos desde El Salvador en 2014 con Orlando City SC en la USL y los siguió a la Major League Soccer (MLS) en 2015, pero fue cambiado a San José a mediados de 2016. Después de un año y medio en California con The Quakes, el Dynamo hizo un trato para llevarlo a Bayou City la mañana del SuperDraft de este año. Según el Dynamo, no eran el único equipo que quería al cuscatleco, que coincide en esas filas con el salvadoreño estadounidense Arturo Álvarez.

"Creo que es importante tener a Arturo en el equipo porque te da la confianza para caminar en el camerino y compartirlo con el resto de los compañeros y, al final, eso te hace sentir motivado para formar parte del equipo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos una gran amistad", dijo Cerén sobre Álvarez, con quien también ha formado parte de los procesos de selección nacional.