EDESSA responsabiliza a FAS de daños en el estadio Cuscatlán

Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA) dueña del estadio Cuscatlán, confirmó en voz de su gerente general, Reynaldo Avelar, que el inmueble deportivo sufrió algunas averías tanto en el camerino de los árbitros como en uno de los portones de acceso del sector general luego del partido de liga entre FAS y Alianza realizado anoche y que no terminó porque FAS sufrió cinco expulsiones y quedarse con inferioridad numérica de jugadores en la cancha cuando perdía el cotejo 1-2 ante los capitalinos

“Es verdad, no te lo puedo describir, es la puerta de acceso (de los árbitros al túnel de acceso a la cancha) la dañada, igual que un portón del sector general, es el reporte verbal que he recibido por parte de los trabajadores. Haremos más tarde la evaluación de esos daños a fin de hacer un informe al respecto, aún no he constatado los daños recibidos”, afirmó Avelar telefónicamente a este medio.

Avelar aseguró que “ayer hablé con el presidente de FAS, Guillermo Morán, nos pusimos de acuerdo que le pasaría el reporte a fin de evaluar luego los costos de los daños, fue una plática con él, nada por escrito, lo importante es que la gente de FAS sabe sobre este tema y vamos a esperar primero la evaluación y el reporte para entregarle eso a FAS”, acotó.