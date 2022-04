VIDEO | INDES revocará credenciales a primera división, así como a segunda y tercera por no homologar estatutos a Ley General de Deportes

La tarde de este miércoles 27, el presidente ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, brinda una conferencia de prensa sobre la situación del fútbol salvadoreño tras haber sostenido una reunión con representantes de la FIFA y CONCACAF, para mediar los asuntos con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y su inscripción a la Ley General de los Deportes.

Según detalló Bukele, los impases con la Federación de Fútbol ocurrieron ante la negativa de homologar sus estatutos con la Ley General de los Deportes, aprobada en 2019.

Por ese motivo, el presidente del INDES anunció que se revocará credenciales a la FESFUT, así como a la primera, segunda y tercera división debido a que no han cumplido con el proceso de homologación de estatutos.

La FESFUT no ha presentado sus estatutos como indica la Ley General de los Deportes y su personería jurídica vencerá en julio de este año. Si la Federación no termina de regularizar su situación en ese registro, lo cual incluye actualizar sus estatutos, la Federación no podría continuar funcionando porque su credencial deportiva va a expirar.

Bukele informó además que, de no cumplirse con los tiempos y que la FESFUT regularice su situación, esta perderá su personería jurídica y no será reconocida como institución rectora del fútbol en El Salvador.

“Se enviará una notificación al sistema financiero para informales que las credenciales se les han retirado a las tres ligas. (...) Nos admira que mejor las ADFAS han cumplido con la homologación de sus estatutos y no las tres ligas profesionales”, reiteró el directivo.

El presidente del INDES adelantó también que se realizarán auditorías ante la FESFUT ante la serie de denuncias por malversación de fondos y que extenderá una invitación al Ministerio de Hacienda para verificar la situación.

Según Bukele, la FESFUT se excusó de no cumplir con la homologación de estatutos debido a que estos entrarían en contradicción con las normativas internacionales de la FIFA; por ese motivo, el INDES acudió ante la entidad internacional del fútbol para conocer la situación, a lo cual respondió que no entraba en conflicto con sus normas.

Otra de las acciones que se realizará en contra de la FESFUT, su presidente, Hugo Carrillo, y demás directivos, es la de iniciar un proceso sancionatorio ante el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte del INDES por no realizar la homologación, así como por no haber iniciado acciones ante las denuncias recibidas contra la federación.

“El INDES tampoco avala la elección de Pedro Hernández como presidente de la primera división, por lo que sus nuevas autoridades serán reconocidas hasta que cumplan lo que manda la Ley General de los Deportes”, agregó Bukele.

“Les ratificamos que si no se cumplen los procesos establecidos en la Ley General de los Deportes, esta institución no brindará las credenciales a las próximas autoridades que sean electas y por ende la FESFUT no tendrá personería jurídica”, sentenció el presidente ad honorem del INDES.

Finalmente, ante la consulta de los medios sobre si este proceso implicaría una suspensión por parte de la FIFA a El Salvador, Bukele respondió: "Vamos a defender la no suspensión, creemos que El Salvador no merece una suspensión, creemos que ellos no han podido resolver sus problemas internamente (...) le hicimos saber a la FIFA que este gobierno está en la disposición de ayudar al fútbol de El Salvador".