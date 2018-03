ESTEFANIA DESTACA

Lee también

La tenismesista nacional Estefanía Ramirios sigue destacando en el Club de Tenis de Mesa Progreso, equipo de la segunda nacional femenina de España.“Es una liga bastante buena y me ayuda a mantenerme”, explicó Estefanía, quien se enroló a las filas del club español a finales del año pasado. Al día de hoy, su efectividad es de 90 %, al registrar 18 victorias en 20 de sus encuentros.“Ha sido un buen fogueo. No solo porque he ganado, sino porque me ha ayudado a mantener esa presión y motivación de estar compitiendo. Pienso que este es un reto que debí enfrentar antes, pero se me dio la oportunidad y estoy tratando de aprovechar”, expresó.La atleta de salvadoreña también ha figurado en campeonatos estatales. “Equivalen a un campeonato nacional en El Salvador. Quedé en segundo lugar en ambas ocasiones”, aseveró.La competencia en España concluirá a finales de este mes. De acuerdo con Ramirios, la justa supone un fogueo de cara al Campeonato Iberoamericano, del 23 al 27 de mayo de este año, y el campeonato mundial de tenis de mesa, que se realizará en Alemania entre el 29 de mayo y el 5 de junio.Posteriormente, la tenismesista nacional participará en la Copa Panamericana, en Costa Rica. “Es una competencia muy importante, en la que participan los 14 mejores de la región. Clasifiqué por quedar campeona centroamericana. Hoy me siento mejor preparada que el año anterior”, afirmó.En la misma línea, Ramirios manifestó: “Sería ideal tener un patrocinio. Estando acá me doy cuenta de que los atletas de mi nivel tienen un auspicio de material deportivo y otros implementos. Creo que la empresa privada en El Salvador debería interesarse un poco en los atletas. No solo en mí. Cualquier atleta de alto rendimiento necesita un apoyo”.