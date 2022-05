Edgar Medrano: "Que no nos traten con esas palabras de racismo" 

Edgar Medrano, figura en el triunfo de Águila sobre Metapán (1-2) en la ida de semifinales del Clausura 2022, se refirió a los insultos racistas que recibió en el estadio Jorge Calero Suárez por parte de aficionados del conjunto calero, los cuales provocaron la salida de Agustín "la Chochera" Castillo.

"Yo vivo agradecido con este país, muy orgulloso de El Salvador, amo este país, pero creo que hay veces que personas están tratando con insultos al color negro, entonces eso a veces te desmotiva porque uno trata de darlo todo por el país. Hoy a mi entrenador (Agustín Castillo) lo trataron muy feo, a mi persona también en el primer tiempo, pero bueno, así como hay personas negativas, hay más personas buenas en este hermoso país, pero ojalá la gente se concientice que uno viene a aportar su granito, su talento y espero que seamos agradecidos con palabras no de elogio porque es el rival, pero que no nos traten con esas palabras de racismo", declaró.

Por otra parte, Medrano fue una de las figuras claves de la victoria ya que anotó el segundo gol de los emplumados, el tanto que les sirvió para sellar el triunfo.

"Primero que todo, agradecido con Dios por volver a marcar mi gol, y aportar al equipo, lo veníamos buscando, pero esto es fútbol. Marqué un bonito gol para seguir teniendo esa confianza que necesito. Ahora nos enfocamos en Metapán de locales, porque sabemos que tenemos un resultado negativo en la fase regular contra ellos, pero el grupo está consciente de eso, ahora nos toca descansar y buscar ese pase a la final", expresó.

Sobre su rendimiento en el partido, Medrano se mostró feliz por haber conseguido anotar, pero aseguró que el pase a la final aún está en disputa, no obstante se mostró ilusionado de que existe la posibilidad de disputar su primera final en la primera división del país.

"Iniciando el partido tuve una muy clara que me la sacó Arroyo, pero hizo que siguiera insistiendo y buscando. Se logró un gol que me deja muy contento, muy feliz, pero todavía quedan 90 minutos por disputar y todavía hay que salir a buscar el partido en calidad de local, Metapán es un rival aguerrido, mira lo que hizo Platense en el torneo anterior, ellos no son la excepción y van a tratar de buscar la final porque su objetivo (de no descender) ya lo consiguieron y juegan con menos presión. Nosotros estamos buscando esa final y en lo personal sabes que vengo de dos semifinales y primeramente se consiga mi primera final", comentó.

Edgar aseguró que la serie aún está abierta, por lo que su equipo saldrá a luchar en casa para conseguir el boleto a la final.

"Luchar, buscar el partido porque para esos nos preparamos. Metapán es un rival muy duro, muy aguerrido, lo han demostrado en el torneo, dejaron a un Chalatenango que venía bastante sólido y contra nosotros van a pelear hasta lo último. Ahora toca pasar la página, a seguir luchando que la serie está abierta", concluyó.