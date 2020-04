Edgar "Tepa" Solís termina contrato con Once Deportivo

El mediocampista mexicano Edgar Solís finalizó contrato con el actual campeón nacional Once Deportivo tras jugar el torneo Clausura 2020. Según el ¨Tepa¨, su intención es quedarse en el balompié nacional.

Sin embargo, pese a su intención de quedarse, asegura que la dirigencia del Tanque Fronterizo no ha tratado de comunicarse con él para conversar sobre una posible renovación de contrato.

¨Firmé por una temporada con el Once Deportivo y la verdad todavía no se tienen pláticas conmigo así que estoy a la espera y si no se da, empezaré a buscar nuevas opciones, porque la verdad me gustaría quedarme a jugar allá en El Salvador¨, dijo Edgar Solís desde México.

Tepa aclaró que por el momento es agente libre y buscará nuevos aires en el balompié nacional como primera opción, sino, analizará opciones en el las ligas de Centroamérica.

¨En lo personal sí quiero tener ya una opción, si no es en el Once Deportivo, será en algún otro equipo. Tendré que buscar nuevas opciones ya sea en otro lugar de Centroamérica o buscaré regresar al fútbol mexicano¨.

El jugador originario de Tepatitlán, Jalisco, aseguró que se quedó con las ganas de jugar un torneo completo con el Once Deportivo, equipo que fue declarado campeón de la primera división tras finalizar el campeonato a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

¨La verdad que el fútbol de El Salvador me sorprendió mucho, creo que ha evolucionado muy bien y en lo personal hay un buen fútbol, me motiva a seguir y demostrar la mucha o la poco experiencia que tengo. Con la primera vuelta que me toco jugar y se que todavía puedo demostrar más cosas¨, expresó el Tepa.

DESEO DE JUGAR EN LA LIGA CONCACAF

Edgar Solís admitió que uno de los motivos por los cuales quisiera quedarse en el Once Deportivo es que tiene deseo de regresar a jugar una competencia internacional. Cabe destacar que el equipo ahuchapaneco se ganó un cupo para jugar la Liga CONCACAF tras ser declarado campeón del Clausura 2020.

¨Me gustaría quedarme en el Once Deportivo, fue el equipo que me trajo a jugar a la liga y que confió en mi, a parte, ser campeón y jugar una competencia internacional, pero pues la verdad que no he tenido platicas con ellos para poder renovar así que no me queda más que también ver opciones para mi carrera¨, concluyó.

El Tepa Solís tiene un largo recorrido en el fútbol mexicano y centroamericano, entre los clubes donde ha militado está: Chivas, Tigres, Monterrey, Tecos, Celaya y Potros de México. Además vistió la camisola de Herediano antes de llegar al Once Deportivo.

Con el Once Deportivo, jugó un total de siete partidos durante toda la primera vuelta del Clausura 2020.