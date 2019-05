Edgardo Mira volverá al fútbol salvadoreño

Edgardo Mira decidió hacer maletas y volver al fútbol salvadoreño. Militó en el Chiantla de Guatemala, un equipo que sufrió un vendaval de deudas y que en lo deportivo, pese a mejorar su imagen, no le alcanzó y descendió a primera (segunda liga).

De acuerdo a Mira, a pesar de tener opciones en el balompié chapín, optó por retornar al fútbol salvadoreño, aunque lo hace a la espera de solventar deudas en el cuadro de Huhuetenango.

"La deuda se mantuvo. Se fueron abonando porcentajes pequeños y al final se llegó a lo mismo. Me vine con una deuda de dos meses, pero no responden. En mi caso tengo un abogado que puso demanda contra el equipo ante la Federación de Fútbol de Guatemala. Con esto debe ser suficiente ya que no pueden inscribir mientras no solventen", dijo el legionario.

Asimismo, expresó que pese a las chances de mantenerse en la Liga Nacional guatemalteca, una oferta de El Salvador lo sedujo, aunque no quiso adelantar cuál será su futuro equipo.

"Tenía deseos de continuar en Guatemala, haciendo un lado lo económico, en lo individual se hizo un buen papel. No había terminado el torneo y ya tenía ofertas, una era del Iztapa y la otra del Guastatoya, pero esta era un poco incierta. Luego salió opción en El Salvador y decidí tomarla, pero por decisión de ellos (nuevo equipo) no puedo revelarla aún", explicó el también seleccionado nacional.

También explicó que la deuda que hay en Chiantla no le impide estampar su firma en un nuevo equipo ya que "la FEDEFUT manda un finiquito por oficio (al nuevo club), donde se comprueba que no hay relación con el equipo pero que sí existe una deuda salarial", y agregó que "ahora, si ellos me cancelaran, se firma el finiquito".

EN LISTA PRELIMINAR

Sobre su presencia en la lista de reserva de la selección mayor de fútbol de cara a Copa Oro, dijo sentirse feliz aunque afirmó que jugar dicho torneo de CONCACAF es una posibilidad que "no es completa".

"Siempre es una felicidad. Ya había estado en dos convocatorias del profe (Carlos de los Cobos) y uno debe ser realista. Hay dos jugadores que tienen mucho de representar a la selección (Jaime Alas y Denis Pineda, juegan en la banda izquierda) y eso merece respeto. Entiendo que las posibilidades de ir no son completas pero estar es un privilegio estar ahí, porque entonces se dejó una buena impresión. Hay un grupo que el profe viene manejando y se merecen mucho respeto", enfatizó.

Mira ya jugó en Chalatenango en el Apertura 2018 y antes estuvo en el Sonsonate FC, mientras que en Guatemala tuvo un paso por el Siquinalá, donde también estuvo el salvadoreño José Tobar, hoy integrante del Mictlán en la liga de ascenso.