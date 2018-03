Eduardo Lara: “Jugar como lo hicimos ante Costa Rica no es fácil”

Lee también

Cauto y frío. Así llegó el técnico de El Salvador, Eduardo Lara, a la conferencia de prensa luego del partido. Antes de todo, el estratega admitió que le costó varias noches de sueño entender el sistema de juego Costa Rica, su rival de ayer, en el debut de la azulita sub 20 en el Premundial de CONCACAF."Tengo que reconocer que el profesor Marcelo Herrera (técnico de Costa Rica) me quitó varias noches de sueño para analizar a Costa Rica. Sabíamos de la presión que iba a tener el local. Pero Costa Rica debe quedarse tranquila porque tiene una gran selección", confesó el seleccionados.Habló de la decisión que tomó en base a todos los videos que vio. "Nosotros los analizamos bien. Sabíamos a lo que nos íbamos a exponer si dejábamos que el rival nos manejara constantemente la pelota. Por eso siempre hicimos esa presión que no es fácil",apuntó el estratega colombiano.Lara reiteró que fueron muchas horas las que se gastó para analizar a Costa Rica. "Hicimos todo el trabajo con el cuerpo técnico. Vimos las falencias y las cosas positivas de Costa Rica. No acostumbro a hablar en público de las falencias del rival, pero con mucho respeto digo que me tocó matarme la cabeza bastante para poder armar el equipo, ya que Costa Rica tiene excelentes jugadores", apuntó el estratega cafetero.Lara dejó de lado los problemas, sobre todo de logística, que tuvo antes de ir al Premundial."Como lo hemos dicho, esto es de trabajar, de querer hacer las cosas de la mejor manera. Creo que el grupo tuvo un buen comportamiento y eso es muy importante. Pero yo no me confío de nada ni de nadie. En esto del fútbol hay que ser desconfiado. Ahora queda preparar el juego de este miércoles contra Bermuda. Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Le dije a los jugadores que tenemos que poner bien los pies sobre la tierra", apuntó Lara, en plática con EL GRÁFICO.