Eduardo Lara: “Las cosas cambiaron con la expulsión de Fito”

Eduardo Lara, técnico de la selección mayor salvadoreña, analizó el trabajo de sus jugadores en el partido contra Honduras, que terminó en derrota de 2-1 para el equipo cuscatleco.

El Salvador estaba ganando por 1-0, pero cayó ante los catrachos, y ahora debe preparar el partido contra Belice, programado para este martes.

"El fútbol tiene estas cosas. El fútbol no es de justicia. Planteamos un buen primer tiempo donde tuvimos cuatro o cinco opciones claras. Fuimos amplios dominadores. Para el segundo tiempo se esperaba lo mismo, pero las cosas cambiaron ante la expulsión de Rodolfo Zelaya. Desafortunadamete dejamos escapar muchas oportunidades en el primer tiempo", apuntó el estratega del plantel nacional.

Lara trajo a cuenta que para partidos futuros tendrá que trabajar en la parte anímica. "Soy muy buenos jugadores los salvadoreños; tienen cosas importantes. Sé que esta selección tiene que volver a figurar a escala de Centroamérica", aseguró.

"Lamentablemente se pierde un partido que no queríamos. No se debía perder, porque arrancamos muy bien, pero esto no es de justicia", apuntó el estratega colombiano.

PLANTEAMIENTO

Lara dijo que sabía lo que podía presentar Honduras, tras haberlo estudiado previamente.

"Le mostramos a los jugadores lo que Honduras podía presentar. Hablamos sobre cuál era la parte en la que les iba a doler. En esta clase de torneos si uno quiere ganar, tiene que ir desgastando al rival, y la mejor forma de poderlos desgastar era teniendo la pelota", apuntó el técnico cafetero.