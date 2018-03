Eduardo Lara: “No es fácil conseguir partidos para la selección”

Lee también

Curazao será rival de El Salvador en el amistoso de este 22 de marzo, en ese país caribeño. Pero ese plantel antillano también será rival de la azul y blanco en julio, en Copa Oro. Ambos están en el grupo que además integran Jamaica y México.Por eso las críticas no se hicieron esperaro, aunque el seleccionador mayor, Eduardo Lara, trató de disminuirlas asegurando que lo importante es juga."Es importante aprovechar estos dos juegos en fecha FIFA. Enfrentaremos a una selección como la de Curazao y es una selección que viene trabajando, que viene haciendo las cosas de buena forma. Por algo está con nosotros en el mismo grupo que nos corresponde para Copa Oro. Hay que aprovechar para valorar a algunos jugadores", apuntó Lara.El estratega tiene claro lo complicado que resulta poder conseguir fogueos para el plantel nacional, por lo tanto vio con agrado la oportunidad de jugar dos partidos en fecha FIFA de finales de marzo. El primer juego será ante Curazao (22 marzo) y el segundo ante el Olimpia hondureño (26 de marzo)."Es como digo siempre, si no se tienen partidos, malo; y si tienen, también es malo. Nos vamos a tener que poner la mano en el corazón. Lo que queremos es que la selección tenga fogueos. Acá no es fácil conseguirle partidos a la selección", apuntó.Aseguró que no le preocupa en lo absoluto revelar sus armas ante Curazao, pues trajo a cuenta que en la actualidad no hay secretos en el fútbol."Todo mundo sabe lo que hace una selección o lo que hace la otra. Entonces, si es por el conocimiento (de Curazao a El Salvador) no es ningún problema. Hace falta para el juego ante Curazao por Copa Oro. Además, nosotros vamos a jugar el primer partido contra México y Curazao nos podrá ver, podrá mirar bien a nuestro equipo y luego sacar conclusiones. Lo importante es tener partidos", detalló.Lara aseguró que fue en el sorteo de Copa Oro, realizado el martes en Estados Unidos, cuando se pudo concretar el amistoso ante Curazao."Mi preocupación era que en esta fecha FIFA solo iba a haber un amistoso y era contra un club (Olimpia)", apuntó Lara, en plática con EL GRÁFICO.