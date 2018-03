Eduardo Lara: “Queremos que El Salvador vuelva a creer en la selección”

Eduardo Lara tuvo ocho días de trabajo con el grupo completo que llevó a la Copa Centroamericana de UNCAF. Pese a ese corto espacio, el estratega cafetero alcanzó el boleto a Copa Oro.

Por eso el cafetero está optimista y cree que con una mayor preparación puede hacer que la azul ilusione nuevamente a los salvadoreños. Esto y más dijo en una entrevista exclusiva con La Prensa Gráfica.

¿Qué conclusiones obtiene luego de haber logrado el boleto a Copa Oro?

Como primera medida, quiero dedicarle este triunfo a toda la afición salvadoreña. Nos llena de orgullo. Desde el primer día que llegamos a El Salvador con el profesor José Silva siempre tuvimos ese pensamiento de ir a trabajar, de hacer las cosas por el bien del fútbol. Hasta el momento, gracias a Dios, se nos han dado los resultados. Creo que eso lo llena a uno de satisfacción y orgullo. Sabemos que el pueblo de El Salvador es futbolero, pero han estado escasos de resultados. Nosotros lo que queremos es eso, tener buenos resultados. Queremos que la gente vuelva a creer en la selección. Es lo que queremos hacer con este grupo de jugadores, al cual también tengo que felicitar. Lo dieron todo y se entregaron de la mejor manera. Ahora es de responder al país.

¿Qué tiene que hacer la selección de acá a julio de este año, cuando se juegue la Copa Oro?

La verdad es que el tiempor se ve largo, pero es corto. Por ahora llegaremos a El Salvador y nos sentaremos a planificar, como lo hacemos siempre. Vamos a mirar las programaciones que tienen los clubes de primera división, ver en qué fecha va a terminar el torneo de liga mayor. Tenemos que ver cuándo vamos a poder contar con los jugadores. Una vez que miremos eso, vamos a entregar un plan. El plan que habíamos pasado fue hasta la fecha de la eliminatoria de UNCAF, con la Copa Centroamericana. Ahora que estamos clasificados queda analizar y luego trazar un plan para que lo conozcan todos.

Sé que han aparecido algunos partidos amistosos que los directivos tienen que analizar. De ser así lo vamos a evaluar para saber con qué jugadores podremos contar.

¿Qué clase de rivales prefiere para los fogueos?

A mí mes gustan rivales buenos, fuertes. Es que es ahí donde el jugador aprende. Necesitamos que este grupo se enfrente a otras culturas futbolísticas: Europa, Suramérica, Asia. Pero no solo es lo que uno piensa, sino lo que le puedan ofrecer al fútbol de El Salvador. Pero creo que si este grupo sigue creciendo, lógicamente que van a aparecer mejores partidos y rivales.

Para este torneo usted llamó a la selección a Rodolfo Zelaya y Benji Villalobos, sancionados antes por el tema de amaños de partidos. ¿Cree que ambos jugadores marcaron diferencia en la selección?

Yo llamo a estos dos jugadores porque tenía un convencimiento de lo que eran. Y yo lo quería reafirmar en el torneo. Creo que así fue. Fito fue un jugador importante, pese a que solo hizo un gol. Es un jugador importante para el trabajo en equipo. Lastimosamente ante Honduras hubo una expulsión para él y no pudo estar ante Belice en donde pudo haber hecho su par de goles. Pero demostró la calidad que tiene. Es un jugador diferente, tiene un plus diferente en El Salvador. Creo que poniéndolo en forma, téngalo por seguro de que estamos ante un gran jugador.

En el caso de Benji, de igual manera. Cuando me doy cuenta de que voy a ser el técnico de la selección, hablo con el profesor Raúl García y le dije que yo tenía una preocupación en cuanto a que los porteros no salían debajo de su arco en El Salvador. Yo quería encontrar un portero que nos diera una mano. Benji tuvo atajadas muy buenas. Se jugaba en los mano a mano con los delanteros. Nunca tuvo temor. Nos dio una mano en juego aéreo.

Zelaya ahora tiene oferta del Deportes Tolima de Colombia. ¿Le conviene ahora jugar fuera del país?

Primero, me alegra por Fito, que es un jugador de talla internacional. Me gusta lo de Colombia, porque es un fútbol más competitivo para él. Pero es el jugador el que debe tomar la determinación. Si yo tuviera que elegir, lo hago en un fútbol que me quede cerca de mi país, que tenga mi idioma. Tolima tiene una gran vitrina. Pero en este caso el jugador y el club tienen la última palabra. Estar en la selección es una vitrina importante para todos ellos.

¿Cómo mira el caso de Bonilla, quien no pusdo marcar en esta Copa UNCAF?

Son rachas por las que pasan todos los delateros. Son los goles los que hacen a los delanteros. Lo importante es que esté tranquilo. El delantero no se puede desesperar y si lo hace, lo lleva a equivocarse. Pronto la tiene que llegar a superar.

¿Cree que ya tiene asegurado su equipo base?

Soy de la idea de que cuando algo anda bien, no hay por qué cambiarlo. Tenemos un jugador como Juan Barahona, que también anda por un buen momento, pero Alexánder Larín venía haciendo las cosas bien. Luego, Brayan Tamacas hizo un gran torneo. Entonces no veía la necesidad de tocar el equipo. Esto es así. Uno, como técnico, a veces lee los partidos de manera diferente. Uno quiere tener esa tranquilidad de no mover demasiado.