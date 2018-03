Eduardo Lara definió la nómina de jugadores para enfrentar a los Estados Unidos

Lee también

El cuerpo técnico de la preselección sub 20 que encabeza el colombiano Eduardo Lara brindó esta tarde la nómina de 20 jugadores que comenzarán a partir del próximo lunes los microciclos 42 y 43 previo al viaje hacia el Premundial de la CONCACAF en dicha categoría que se desarrollará a partir del próximo 17 de este mes en San José, Costa Rica.En la nueva nómina dada a conocer por el cuerpo técnico de la sub 20 quedaron excluido los jugadores Amílkar Bermúdez y Carlos Medrano de Firpo, Roberto Álvarez de Municipal Limeño, Marvin Márquez de Alianza, José Matute del Brujos Mario Calvo y Edwin Fuentes de San Pablo Municipal, ambos equipos de la segunda división y el foráneo Alan Carrillo, portero de la Academia California Rush que tuvo dificultados de última hora para incorporarse a la convocatoria.Los 20 preseleccionados por Lara viajarán el próximo 2 de febrero hacia los Estados Unidos donde solventará dos partidos amistosos ante la selección anfitriona que dirige Tab Ramos el 2 y 8 del próximo mes en las ciudades de Miami y Orlando, Florida."Es excelente que lleguen estos compromisos, gracias a esta invitación que nos ha llegado para que esta selección tenga estos fogueos internacionales. Vamos a aprovecharlos de la mejor manera. Es motivante para los jugadores enfrentar una selección fuerte como la de Estados Unidos" afirmó en su oportunidad el estratega colombiano, Eduardo Lara.El equipo nacional sub-20 se prepara para encarar el Premundial de CONCACAF entre febrero y marzo. El plantel cuscatleco comparte con el anfitrión Costa Rica, Trinidad y Tobago y Bermudas el grupo “C” en la eliminatoria regional.Mario González Martínez Luis Ángel FirpoEmilio Rivera FASDdenilson Vidal Rosales FASFernando Castillo FASJosué Santos FASJosué Arévalo Rivera FASRonald Gómez ÁguilaNidelson Fernández ÁguilaBryan Paz ÁguilaRómulo Villalobos ÁguilaÓscar Menjívar UESDiego Chávez Turín F.C.Isaí Aguilar Turín F.C.Emilio Cartagena Turín F.C.Dereck Sánchez Turín F.C.Kevin Reyes Santa TeclaMarcos Rodríguez SonsonateEnrique Contreras AlianzaWalter Chiguila Once LobosHéctor Enrique Pineda Concord F.C. (E.U.A.)