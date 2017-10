Eduardo Lara recibió un mes de su salario atrasado

El vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, indicó hoy que el martes 10 de octubre se pagó el salario de agosto al seleccionador mayor, el colombiano Eduardo Lara, y a sus asistentes, Harold Rodríguez y José Silva.



El federativo admitió que sólo queda pendiente el pago de septiembre. En pláticas anteriores, el dirigente de la FESFUT indicó que había problemas económicos en la entidad rectora del balompié nacional y por eso estaban atrasados con los pagos.



"Nos atrasamos, luego nos ponemos al día, pero no es fácil. No hemos tenido ninguna ayuda adicional. Dijimos que era complicado mantener a los tres colombianos (Eduardo Lara y sus asistentes José Silva y Harold Rodríguez). Estamos tratando de ponerlos al día. Cuando hay atrasos es porque hay problemas económicos. Esperemos cubrirlo lo más rápido posible", reveló el dirigente.



CONFIRMAN EL PAGO

José Silva, uno de los colaboradores de Lara en el cuerpo técnico, confirmó el pago de agosto.



"Nosotros estamos fortalecidos como cuerpo técnico. Somos profesionales. Estamos día a día cumpliendo con nuestras labores. Sabemos que la exigencia y el compromiso son altos, pero siempre, como profesionales que somos, queremos que nuestro salario se mantenga al día, porque también tenemos responsabilidades como todo el mundo", apuntó.



Por ahora, Lara y sus colaboradores trabajan de cerca con la selección sub 18, que va a competir en los Juegos Bolivarianos del próximo mes en Santa Marta. También deben preparar a la selección sub 20 que debe competir en los Juegos Centroamericanos de diciembre próximo.