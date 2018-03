Eduardo Lara ya tiene un once titular para el Premundial sub 20

Lee también

Lara ya tiene su once.Lo tenía definido desde el lunes, cuando todavía entrenaba en la FESFUT, pero lo ha confirmado en Costa Rica. Eduardo Lara ya tiene el once titular que ocupará en su debut dentro del Premundial Sub 20 de CONCACAF, que arranca este domingo para la azul y blanco.El estratega cafetero no se guardará nada para este Premundial. En su primer ensayo en suelo tico Lara movió sus piezas acorde a lo que se va a presentar ante el equipo de casa.En la portería la confianza será para Mario Martínez; en defensa se mantendrá la linea de cuatro, con Roberto Domínguez y Óscar Menjívar como zagueros centrales; por el sector derecho lo hará Josué Santos y por la banda izquierda estará Denilson Rosales.En el medio campo Kevin Reyes y Wálter Chuigüila serán los centrales y por las bandas correrán Isaí Aguilar y Fernando Castillo.En ataque lo harán Marvin Márquez y Josué Rivera.El zaguero Denilson Rosales toma con mucha responsabilidad la oportunidad que Lara le dará para el juego ante los ticos."Significa mucho para mí estar incluido en la titular. Ha sido con base al trabajo que se ha hecho. Estamos motivados y queremos hacer las cosas bien. Vamos a salir a darlo todo en ese primer partido. Sabemos lo que tenemos que hacer, se ha trabajado día a día con los profesores, han insistido mucho en la tenencia de balón. Teniendo el balón le podemos hacer daño al rival", apuntó.Desde su primera práctica en suelo tico, el plantel nacional sub-20 trabaja con la pelota que usará en la competencia organizada por CONCACAF. El dirigente federativo Hugo Carrillo confirmó que el equipo nacional recibió 20 balones para las prácticas, los cuales son un poco más pesados a los que están acostumbrados los jugadores.