Eduardo Rodríguez: "La evolución del equipo ha sido muy buena"

El Marte derrotó el pasado domingo 2-1 al Jocoro y sumó su segundo triunfo del torneo. Uno de esos goles llevó la firma del colombiano Eduardo Rodríguez, quien con cuatro tantos en total es de los máximos artilleros del equipo azul junto al nacional Edgar Valladares.

El sudamericano confiesa que los tres puntos son un salto significativo en la tabla pero también en el estado anímico del grupo. Aparte de dar confianza, también ha generado paz en la interna carabinera luego una sequía de cinco partidos sin sumar de tres.

"Se siente tranquilidad, que esta semana vamos a tener un poco de paz de todo lo que veníamos viviendo con los resultados. Gracias a Dios se nos dio una victoria y nos da tranquilidad para encara una semana de trabajo", dijo el cafetero.

El equipo capitalino ya muestra un crecimiento importante en su estilo de juego aunque también hay aspectos por mejorar. Uno de ellos es mantener su marco sin recibir goles, pues en los diez partidos disputados a lo largo del Apertura, en todos ya encajado al menos un gol. Sin embargo, en el accionar del equipo y la propuesta ofensiva, ya se ve una clara idea de juego.

"La evolución del equipo ha sido muy buena. Al inicio del torneo creo que teníamos el juego limpio por decirlo así, éramos muy inocentes en algunos partidos porque los otros equipos nos hacían sentir que ellos estaban en el partido y nosotros no. El equipo ha ido aprendido mucho, en la mayoría de los compañeros han tenido su primera experiencia en primera división pero han mejorado muy bien", agregó.

Sobre sus goles, Rodríguez destaca que si bien no es un delantero centro sino que su función es más de volante de llegada o nexo, se le ha dado muy bien la definición. Ha anotado de jugada, de tiro libre y también desde el punto de penalti, siendo el tanto desde los 12 pasos ante el Chalatenango (en la primera victoria del torneo) la que más recuerda.

"No soy delantero, pero desde que estoy en El Salvador se me ha dado la oportunidad de anotar, este es mi quinto torneo y siempre he estado ahí. Me gustó mucho el que le hice a Chalatenango, a pesar de ser de penalti, significó mucho para mí por todo lo que veníamos sufriendo y esa vez se me salieron las lágrimas. No fue el más lindo pero sí el que más sentimiento me dio", expuso.

Ahora se viene el Águila en el Barraza y llegan con muchas ganas de sumar de tres. "La primera fase, los resultados no nos acompañaron, en esta fase hemos podido sumar con Sonsonate y con jugador menos. Pudimos ganarle a Metapán, pero con un penalti dudoso empatamos, y ahora ganamos. Son tres resultados sumando y nos motiva más", finalizó.