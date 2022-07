Eduardo Vigil: "Ojalá jugáramos y puedan arreglar eso, es un tema muy complicado"

El defensor del Luis Ángel Firpo, Eduardo Vigil, también habló sobre la situación que vive el fútbol salvadoreño. El seleccionado nacional lamenta lo ocurrido y recuerda que al final son los jugadores y sus familias los más afectados, así como todos los que tienen sus sustento alrededor de esta profesión. En El Güiri al Aire, el capitán pampero dio su punto de vista.

Lo más preocupante para Vigil es que no se sabe hasta este momento qué pasará. "No tenemos muy claro el panorama, la verdad", arrancó diciendo el central que no ha debutado todavía en este Apertura 2022.

"Que vuelva el fútbol no está en nuestras manos. Ojalá jugáramos y puedan arreglar eso, es un tema muy complicado", comentó y mencionó además que "La postura de la dirigencia es que trabajemos igual. Todo puede pasar pero entre todos hay incertidumbre por lo que pasará en el torneo".

Y es que hasta esta tarde y pese a que los equipos de la primera división han publicado en distintas plataformas que mañana hay jornada, lo cierto es que tras lo ocurrido en los últimos días, la posibilidad que se juegue la fecha 3 es poco probable.