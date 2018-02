Edwin "Bochinche" Portillo: "Necesitamos ganar pronto para botar la presión"

El técnico del Isidro Metapán, Edwin Portillo, no pudo ocultar su frustración tras el empate a dos goles que su equipo firmó ante Pasaquina por la fecha nueve del Clausura 2018.

Ya con cabeza fría, el estratega metapaneco afirmó que "para nosotros no ha sido remontada. Me voy triste porque seguimos sin ganar en casa, seguimos en deuda con la afición ya que cualquiera puede decir que logramos remontar un 0-2 pero que para mí pudimos haberlo ganado".

"No fuimos capaces en ocho minutos hacer el gol del triunfo, no jugamos de manera inteligente y cuando los atacábamos no lo hicimos como debía", lamentó.

Portillo confesó que el empate en casa merma un poco la presión interna del equipo ya que cortaron la racha de derrotas consecutivas que llevaban pero "lo habíamos hablado en la charla previa al juego que ante Pasaquina se debía ganar para salir del último lugar, pero al final siento que hay otros factores que están incidiendo en nuestro rendimiento".

Y añadió que "vamos a seguir evaluando a cada uno de los jugadores a fin de buscar una solución en pro del equipo. Necesitamos ganar un juego para quitarnos esta presión para volver a la senda a que este equipo está acostumbrado".

El estratega no confirmó si habrá o no repercusiones por la racha de ocho fechas sin ganar.