Una lesión mal tratada y una operación sin las fisioterapias y medicamentos adecuados para la recuperación, dejaron sin fútbol al portero Edwin Driotis.

Una historia de lesión y olvido. Driotis se lesionó la rodilla izquierda en el año 2018 con el Independiente de San Vicente. El equipo, que militaba ese año en la segunda división, no asumió su responsabilidad con los gastos de su operación, ni recuperación, lo abandonó, y fue el final abrupto de su carrera.

Ante la falta de recursos económicos, en el año 2019 no se sometió a las fisioterapias indicadas. El dinero de sus ahorros se acabó y en el año 2020, emigró a Estados Unidos, en la búsqueda de un futuro mejor.

En la actualidad, trabaja en una empresa de mantenimiento y construcción de carreteras y recuerda con decepción que ante la falta de una recuperación adecuada, se vio obligado a dejar su carrera en el fútbol y descartar las ofertas para fichar con otros equipos. Tenía 32 años de edad y muchos objetivos por cumplir.

Luego de su operación de rodilla a finales del año 2018, el año 2019 fue complicado, sin equipo, sin salario y lesionado.“un año duro, el fútbol me abandonó; cuando yo estaba bien, toda la gente me apoyaba, a pesar que tenía sobrepeso, la gente me apoyaba sin problema, pero llegó mi lesión y el fútbol me apartó de todo”, recordó.

Manifestó que fue “un proceso largo, no estaba bien económicamente para pagarme la recuperación, ni los tratamientos, ni medicamentos, (por eso) fue más largo mi proceso de recuperación y llegaron los problemas económicos, no tenía equipo; aparte, el Independiente no se hizo cargo de mi operación, tampoco nos habían cancelado los meses atrasados (salarios), pasar tanto tiempo así… tomé la decisión de venirme a Estados Unidos”.

A pesar de estar operado de su rodilla “hacía trabajos eventuales (ganaba un poco de dinero) y tenía ahorros. En el Independiente, cuando fue buena plaza, hice mis ahorros, ese dinero logró sacarme adelante (en 2019), pero no podía excederme en gastos. (Pero) tarde o temprano los ahorros se terminan, yo esperaba recuperarme pronto, pero como no tenía los implementos necesarios para mi recuperación, se prolongó mucho más. Al ver que no estaba bien y que los ahorros se estaban terminando, no me quedó de otra que buscar una mejora personal”, expuso.

El portero Edwin Driotis, se convirtió en un experto y reconocido cancerbero de la segunda división, inició su carrera en el Once Municipal en el año 2005, levantó el título de campeón de la primera división con el conjunto ahuachapaneco en el Apertura 2006, el título de Copa El Salvador en 2007, pero también descendió a la liga de plata, en 2008.

Se agenció el distinguido premio Guante de Plata que entrega EL GRÁFICO al portero menos vencido de la segunda división, en el Clausura 2017, con el Independiente. Recibió 12 goles en 14 partidos de la fase regular de ese torneo para un promedio de 0.85 promedio de goles.

Lamentó cortar su carrera por una lesión. “con Fito Meléndez fui compañero y él fue campeón con el Once Municipal a los 42 años de edad; uno como portero puede dar muchos más años que un jugador de cancha, pero lastimosamente, la lesión llegó en la ocasión menos oportuna. Cuando las oportunidades estaban, apareció la lesión”.

Durante su carrera fue criticado por sobrepeso, algo que no le afectó porque asegura que siempre rindió en el terreno de juego. “siempre me criticaban por tener sobrepeso, pero callaba bocas, demostré que podía ser capaz de todo, sin andar creyéndome la gran cosa, logré hacer muchas cosas con la boca cerrada, pero ya lesionado, la gente no te mira igual, ya uno simplemente, no importa”.

Con el Independiente estuvo a punto de ascender a la primera división en el año 2017, pero el Audaz los derrotó en la finalísima. “llegó un momento que me pasé de sobrepeso, pero los técnicos que tuve en mi carrera, me exigían físicamente, a ellos, les interesaba mi desempeño dentro de la cancha, a Rubén Alonso (entrenador) lo criticaban porque me tenía (titular en el Independiente), él dijo que no le importaba que tuviera sobrepeso, le resolvía dentro de la cancha y nada más le interesaba”.

También fue el caso con Mauricio “El Tarzán” Alvarenga, en su paso por el Once Lobos de la segunda división. “me exigía, no importa que estés pasado de peso, ‘igual te voy a exigir’. A él también lo criticaron por el sobrepeso (etapa de jugador), esto así es, y si te dejas llevar por eso, nunca avanzarás, anímicamente me apoyó”, sostuvo.

Llegó a Estados Unidos a inicios del 2020 y entre sus nuevos proyectos está bajar de peso. “me comprometí a cambiar mi estilo de vida, quedé varado prácticamente, operado y sin poder ejercitarme subí más de peso. Pero cambié mi estado de ánimo, mi físico y logré ponerme bien, eso me ayudó a recuperarme de mi rodilla”.

Mientras eso pasa, trabaja en construcción con en una empresa que se dedica al mantenimiento de carreteras, en Estados Unidos.