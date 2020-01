Edwin Portillo reclama pagos incompletos en el Metapán

El exentrenador del Metapán Edwin Portillo denunció este martes que la dirigencia occidental no le ha pagado montos pendientes desde el año pasado, pese a su salida del equipo en diciembre, y exigió una quincena de salarios más un mes de indemnización del torneo Clausura 2020.

Portillo dijo que terminó su trabajo con el Metapán a inicios de diciembre y en el momento de su despido, no se le había cancelado la segunda quincena del mes de noviembre ni a él ni al resto de jugadores y cuerpo técnico.

Asimismo, dijo que no está al tanto del monto que el club le depositó en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en concepto de pagos pendientes para que él rescindiera con los metapanecos. De hecho, reveló que no firmó ningún finiquito y aun así el equipo se inscribió ante la FESFUT.

"No sé nada, no me han notificado nada, me dijeron (extraoficialmente) que me depositaron en la Federación y cuando me mandaron a llamar en diciembre para firmar el finiquito, el monto que daban no era el que me debían. Parece que mantienen eso como un capricho y yo no voy a recibir eso", reclamó.

Agregó que lo que él espera recibir es un mes del Clausura 2020, torneo que ya no dirigirá, más la quincena pendiente de noviembre: "Yo acepté un descuento que no tenía nada que ver, pero se los acepté porque quería que me pagaran, pero cuando me salen con la mitad de un mes, cuando aún tengo contrato para seis meses... Todo mundo sabe que el contrato cuando uno no continúa (el pago) es un mes".

También dijo que en la FESFUT tampoco le han dado información sobre cuánto le han depositado: "Creo que los mismos cheques que tenían de diciembre me han depositado y yo les dije que si es el mismo dinero, yo no (los tomaría)... Imagínese, desde cuándo no me han pagado. Yo necesito el dinero, pero no voy a firmarles el finiquito si no me dan el mes que me corresponde (por el Clausura 2020), más la quincena (noviembre) y unos viáticos".

Eso sí, fue enfático en que si le depositan los montos que exige, no pasará a tomar otras acciones: "Si me han depositado lo correcto, no dudo en firmar el finiquito, pero no me han ni llamado así que pienso que no me depositaron lo correcto. No quiero tener problemas con el equipo pero quiero que sean honestos".

Esta redacción intentó obtener la versión del presidente del equipo, Rafael Morataya, pero el dirigente calero no quiso dar declaraciones.