Efraín Burgos alza la mano para volver a la Azul

Efraín Burgos Junior (NY Cosmos, Estados Unidos) lideró a su equipo para ser campeón de la Conferencia Atlántico Norte en la NPSL y en la final perdió contra el equipo de Tomás Granitto en la final.

Luego, en la NPSL Members Cup era favorito al título pero una derrota contra Detroit City en su última fecha le arrebató ese campeonato.

Pese a no ganar ninguno de los títulos en mención, en lo individual a Burgos le fue bien y tuvo gol. Marcó 15 tantos entre las dos competencias que disputó.

Le quedó pendiente concretar un regreso a selección, con la que disputado 11 partidos internacionales entre 2014 a junio de 2018.

Burgos repasó lo que vivió en el 2019 y sus retos; reveló que es agente libre pero está en negociaciones de renovación con el Cosmos.

¿Qué te dejó el 2019 con el NY Cosmos?

Este año fue muy positivo para mí, este club NY Cosmos siempre tiene protagonismo, lastimosamente no pudimos obtener los dos títulos que jugamos, pero este equipo jugó un fútbol muy atractivo y en lo individual fue posiblemente uno de mis mejores años en mi carrera y estoy muy contento con mi trabajo hecho en Nueva York.

¿Consideras que has mejorado mucho en el cobro de los tiros libres?

Siempre me he caracterizado en cobrar tiros libres, entre más practicas tienes más suertes en los partidos. Este año marqué varios goles así, es una técnica que siempre me caracterizó y espero seguir de la misma manera.

En el club te asocian con Andrés "Ruso" Flores, quien tuvo un paso por la institución y quien viene de jugar MLS.

Ruso Flores fue un jugador importante para NY Cosmos y hasta hoy en día lo recuerdan por su paso que tuvo aquí y los títulos que logró en la institución.

Es bueno que hayan salvadoreños que salgan y triunfen en el exterior porque es muy difícil pero Rusito dejó una buena imagen y siempre es recordado.

¿Que se habla en el club, podrían jugar en la NISA o se mantendrán en la NPSL?

Por ahora, Cosmos jugará en la NISA, una liga independiente que equivale a una segunda división técnicamente. Se cruzará de nuevo contra equipos como Miami FC (donde milita Tomás Granitto), Detroit City y otros equipos más y será una liga muy competitiva. La idea del club es salir campeón y por eso el plantel se reforzará muy bien.

¿Cuando comenzarían pretemporada? ¿Tienen ya partidos programados o tentativos y cuando comienza la competencia oficial?

La pretemporada está programada para la primera semana de febrero, en este momento he terminado contrato con Nueva York y estoy negociando una renovación pero al mismo tiempo se piensan en otras opciones y por el trabajo hecho este año se han presentado en la mesa otras ofertas y espero tomar la mejor decisión para mi futuro.

¿Cuanta falta te hace volver a vestir la camiseta de la selección, partiendo de que ya lo has hecho antes?

Siempre es un sueño volver a la selección, es el mismo sueño que tuve la primera vez que debuté con la mayor, tuve un año muy interesante donde pude destacar pero no se me dio la oportunidad. Pero sigo trabajando para ser mejor y ser buena opción.

He tenido comunicación con el profesor Carlos de los Cobos y sabe de mi anhelo de querer ayudar y estar en el grupo, y espero que en este 2020 se dé.

¿Cómo ves la definición del sexto lugar que da acceso a la Hexagonal y donde dos países mantienen ahora el pulso, El Salvador y Canadá?

Entrar a una Hexagonal sería un logro grandísimo, he estado muy cerca viendo cómo van las posiciones de la selección y por ahora van sextos. Este año será tan importante para la selección mayor con sus amistosos para mantener esa posición para entrar la Hexagonal y quien quita estar en un Mundial también.

¿Cosmos finalmente pudo viajar a Italia para tener un intercambio con la Fiorentina?

Con Cosmos no pudimos viajar a Italia en noviembre porque no se pudieron firmar las fianzas pero es un partido que se va a dar, es un sueño para los dueños que Cosmos juegue en el estadio de la Fiorentina. Se dará pronto.

¿Qué deseos tienes para el 2020?

Tener mi mejor año, tengo mucha confianza por la forma en la que terminé, siendo volante marqué 15 goles y quedar goleador de tu equipo es un gran logro, trabajé fuerte. Mi sueño es regresar a la selección, aportar, ser constante y marcar diferencia. Espero se dé esa oportunidad.

¿Te planteas la posibilidad de valorar una propuesta de FAS, cuando termines contrato con Cosmos?

Obviamente todo mundo sabe que FAS es especial para mí, lo llevo en mi sangre desde que era un niño. El día que me puse la camisa, cumplí un sueño. Lamentablemente me fui con una espina por no salir campeón y darle a FAS todo mi fútbol, creo que mi tiempo ahí fue muy corto. Valoraría una propuesta para poder regresar a la cueva del tigre y tener la oportunidad de levantar un título con el equipo de mis amores.