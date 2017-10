Efraín Burgos no tiene título para dirigir en El Salvador

Efraín "el Chirolón" Burgos no tiene un título válido para dirigir en el fútbol profesional de El Salvador y por lo tanto no podrá ser inscrito por Dragón ni por ningún otro equipo hasta que presente los documentos necesarios ante la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador (AEFES).

La problemática de Burgos se hizo pública este domingo porque el Isidro Metapán pidió jugar bajo protesta en Chapeltique debido a que el Dragón no ha inscrito a Burgos, a quien había anunciado como el sucesor de Henry Vanegas.

Las bases de competencia de la primera división detallan que un equipo tiene autorización para no presentar entrenador para dos partidos consecutivos, pero en el caso de Dragón ya se cumplieron cuatro compromisos y la FESFUT les puso un ultimátum. Ante esa situación el equipo de San Miguel optó por inscribir como entrenador a Abel Blanco como entrenador y a Burgos como director deportivo.

Fue entonces cuándo salió a la luz que "el Chirolón" no tenía las acreditaciones necesarias para dirigir en el país.

DEBE PRESENTAR SU TÍTULO Y HACER EXÁMENES

Según el presidente de la AEFES, Douglas Vidal Jiménez, Burgos aún debe convalidar su título en la asociación, un requisito necesario para los entrenadores que se han graduado fuera del país. Burgos, obtuvo en Estados Unidos su licencia clase A, que habría sido avalado por la US Soccer (Federación de Fútbol de los Estados Unidos).

Además, Burgos debe presentar el título extendido por una asociación miembro de FIFA. Luego deberá presentar sus notas académicas, los contenidos desarrollados y sus números de horas clase. Posterior a eso, deberá superar las pruebas que AEFES estime conveniente para darle el aval.

"Todo eso para que quede documentación del procedimiento y que después nadie venga a cuestionarnos", apuntó Vidal Jiménez.

De acuerdo con Jiménez, Burgos se comunicó con él desde la semana pasada para poder cumplir con los trámites para convalidar su título. También le aseguró que había realizado un curso clase C en El Salvador, pero AEFES no lo tiene en sus archivos.

"Le pedimos que trajera constancia de ese curso clase C, pero no lo trajo. Cuando le expliqué el procedimiento para convalidar su título, dijo que lo iba a traer hace una semana. Pasaron los días y no se acercó", apuntó el presidente de AEFES.

ESPERAN DOCUMENTACIÓN

Para facilitarle el trabajo, Jiménez aseguró que pidió a Burgos que buscara a tres testigos que dieran fe de que habían hecho el curso clase C, pero tampoco los llevó. El presidente de AEFES aseguró que están siguiendo con las reglas y se apegarán a ellas.

"Hemos tenido voluntad de ayudar, siguiendo un procedimiento correcto y ordenado. Lo que pasa es que él (Burgos) quizá quería un favor y los favores se acabaron desde hace dos años cuando llegamos a la administración de AEFES. Si alguien quiere que le convalidemos el título, aun sea Pep Guardiola, debe ser bajo ese procedimiento ordenado y correcto. A Sebastián Abreu, con todo su recorrido internacional, le ofrecimo el título clase D, para iniciar", apuntó Jiménez.

Burgos dijo que está a la espera de la documentación desde Estados Unidos para cumplir con lo que él denomina una homologación de títulos con AEFES.

"Estoy esperado que mis documentos vengan. Tengo que hacerlo ante AEFES, que es la asociación reconocida ante la FESFUT. Yo solo hice el C en el país. También tengo una licencia holandesa y varios cursos FIFA, de la misma manera que trabaja Jorge Rodríguez (técnico del Alianza)", indicó Burgos.