El 11 Deportivo debutó sin extranjeros, pero con "intensidad"

Jugó solo con nacionales, porque sus extranjeros están en trámites de migración, pero en la cancha el 11 Deportivo puso entrega, aunque no supo definir y eso lo llevó a encajar su primer revés en el Apertura 2019.

El entrenador Pablo Quiñónez fue enfático en rueda de prensa de que su equipo se esforzó y no se guardó nada, corriendo por cada pelota.

"No es el resultado que queríamos pero los jugadores se aplicaron en 90 minutos de intensidad contra un equipo que trae continuidad de trabajo. Me voy satisfecho con el rendimiento del equipo, la entrega, inteligencia y aplicación, a nadie le gusta perder pero felicitaciones a los jugadores porque no se guardaron nada", dijo.

Quiñónez comentó que en esta semana espera tener equipo completo y tener disponible a los extranjeros para el juego contra Alianza.

"Estoy pensando en poder contar con todo el plantel completo porque hoy (domingo) no pudimos contar con ningún extranjero, esperamos que se normalice la documentación de ellos en migración. En el calendario nos tocaron jornadas difíciles pero tenemos deseos de superarnos".

El capitán del equipo amarillo, Christian Sánchez Vizcarra, agregó: "Estábamos muy desesperados, lo aplicado allí estaba en el campo, queríamos no perder, nosotros dimos todo y tuvimos oportunidades arriba, pero esto recién empieza y el equipo está limitado ahora. Ya no pensamos en lo administrativo porque el equipo quedó inscrito, solo que los jugadores aporten al equipo".

CINCO DÍAS

Tambien reaccionó por el hecho de tener solo cinco días de preparación previo a su debut.

"Nosotros sabíamos a lo que veníamos, que era no perder, pero los errores puntuales nos pasaron factura. Hay que trabajar al doble, hay mucho joven con deseos de hacer bien las cosas y el profesor Quiñónez nos exigirá en la condición física. Esperamos que con este proyecto podamos buscar una clasificación", dijo Sánchez.