El 11 Deportivo por fin dejó su portería a cero

Ganar y en Usulután no era fácil de pronosticar para Once Deportivo, el colista del Apertura 2019. En esa cancha, El Vencedor estaba invicto (2 triunfos y 2 empates). \

Además, como ingrediente extra, los tabudos cuentan con el máximo goleador del Apertura 2019 (Nicolás Muñoz).

Sin embargo, el cuadro fronterizo cerró filas, tuvo un juego inteligente el domingo y encontró un gol ya para terminar el partido con Anthony Roque.

Para el equipo de Pablo Quiñones, 11 Deportivo recortó la diferencia a tres puntos con Jocoro. Salir del sótano es posible todavía.

Un aspecto a destacar fue que por primera vez, en 17 fechas, este equipo no concedió gol. Siempre recibía uno o más y su promedio es de 2 goles por partido.

El portero Yimmy Cuéllar valoró el esfuerzo del grupo para ganar el segundo partido del torneo.

''Me siento muy feliz y agradecido con Dios porque no sólo ganamos si no que mantuve la portería a cero y salí como capitán que no me lo esperaba. Hemos jugado partidos buenos y malos pero nunca hemos dejado de luchar, ahora estamos motivados como grupo, con ganas de salir del fondo de la tabla y dejar al equipo en una mejor posición para el próximo torneo", apuntó.

"Quiero destacar el apoyo de nuestra directiva que a pensar que hemos estando al fondo de la tabla hemos estado cobrando nuestro salario al día'', añadió Yimmy.

En la agenda de los fronterizos hay partidos espinosos pero si vuelven a aplicarse pueden restarle puntos a equipos que aspiran a la clasificación (FAS, Sonsonate, Chalatenango y Santa Tecla) e incluso tienen duelo directo contra Jocoro en la fecha 21.

''Creo que será un bonito cierre de torneo porque hemos venido de menos a más, esperamos sacar la mayoría de puntos posibles, que el estadio de Ahuachapán esté lleno ante FAS que es un gran equipo pero ya demostramos que en casa y con nuestra afición somos más fuertes'', dijo.

En el Simeón Magaña ya jugaron dos partidos. Perdieron contra Águila (0-1) donde merecieron el empate o incluso hasta ganar y luego empataron 1-1 contra Metapán. Le restan dos partidos más allí, ante los tigrillos y contra los fogoneros.