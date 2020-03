El 11 histórico de Centroamérica

El programa de análisis deportivo, Fuera deJuego, transmitido por la cadena internacional ESPN publicó vía twitter un posible 11 ideal del fútbol salvadoreño. En este destacan jugadores del fútbol salvadoreño, hondureño, costarricense, guatemalteco y panameño de diferentes generaciones del balompié del área de Centroamérica.

El arco

Los panelistas y producción decidieron destacar el gran papel hecho por Keylor Navas en su trayectoria con la “sele” y el fútbol europeo. El tico cuenta con tres Champions League, un campeonato de Liga española, cuatro Mundiales de Clubes, un primer lugar en Liga de Campeones CONCACAF y 4 campeonatos de liga costarricense con “el monstruo morado”, Saprissa. Indudablemente el mejor arquero de Centroamérica.

La Defensa

En una línea de cuatro defensores destacan nombres como el Hondureño Emilio izaguirre por banda izquierda. Mientras que como primer zaguero central se encuentra Felipe Baloy, quien militó en Independiente de Medellín, Gremio y Athletico Paranaense de Brasil, además de América, Monterrey, Santos, Morelia y Atlas de México.

Como segundo central se encuentra Ronald González, este llegó a jugar con el Dinamo Zagreb y SK Vorwärts Steyr de Austria. González ahora es entrenador de selección nacional de Costa Rica. En la otra banda aparece el catracho Maynor Figueroa que fue parte de la Premier League al jugar con el Wigan Athletic y Hull City del 2007 al 2015.

El mediocampo

La media cancha del 11 histórico cuenta con grandes nombres como el salón de la fama de la FIFA, Jorge “El Mágico” González , Bryan Ruiz (Costa Rica) y Armando Guevara (Honduras). El Mágico logró subir a la primera española al Cádiz, donde jugó en la década de del los ochentas y comienzos de los noventas, el Mago cuenta con una copa CONCACAF con y ligas con el FAS.González fue partícipe del Mundial España 82, donde se abrió paso al fútbol europeo.

Bryan Ruíz , mediocampista costarricense cuenta con más de 130 goles en diferentes Ligas del Mundo, el tico militó en equipos como: Liga Deportiva Alajuelense, El K.A.A. Gante de Bélgica, Twente, PSV Eindhoven de Holanda, Fulham de la Premier League inglesa, Sporting Lisboa de Portugal y Santos de Brasil. Además Bryan es parte de la generación de la “sele” que llevó a cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

El mediocampista, Armando Guevara jugó en clubes, Motagua, Marathón de Honduras, además de ser parte del medio del Real Valladolid, Toros Neza y Zacatepec de México, Saprissa de Costa Rica, Metrostar, New York Red Bull, Chivas USA y Toronto FC de la MLS.

Delantera

David Suazo militó en el Olimpia de Honduras, Cagliari, Inter de Milán, Genoa y Catania de la Serie A italiana, además de el Benfica de Portugal. Suazo marcó más de 350 goles en su carrera y ganó títulos como la serie A, Liga de portugal y una Champions League.

Paulo Wanchope Jugó profesionalmente en ligas de Costa Rica (Herediano), Inglaterra (Derby County, West Ham United, Manchester City), España (Málaga), Argentina (Rosario Central), Estados Unidos (Chicago Fire), Japón (F.C. Tokyo) y Catar (Al-Gharrafa), desempeñándose como delantero, anotando 102 goles en 263 juegos. Este alcanzó la segunda categoría de Inglaterra y la Copa UNCAF con la selección de Costa Rica.

Carlos "el Pescadito" Ruíz se muestra como delantero derecho de la lista del 11 histórico, el guatemalteco jugó en la liga de Grecia, Paraguay, Estados Unidos, México y Guatemala. El pescadito es el máximo goleador en eliminatorias respecta, ha marcado 39 goles en eliminatorias y 68 en en global con la selección chapina.

Opinión de leyendas salvadoreñas

El Gráfico habló con algunas leyendas del fútbol salvadoreño para que dieran su opinión del 11 histórico, cabe destacar que en la alineación solo aparece un representante de El Salvador, el máximo exponente del balompié salvadoreño: Jorge “El Mágico” González .

“Para mi están los mejores, no se han equivocado” mencionó Misael Alfaro. El ex arquero agregó que figuras como Norberto Huezo y Jaime Rodríguez tienen el nivel y palmarés para entrar en la lista. “Jugadores como Jaime fueron futbolistas que tuvieron la oportunidad de desenvolverse en los tres continentes y fácil podrían estar ahí” opinó Alfaro.

“Quizás Keylor Navas es el mayor referente centroamericano en esa lista, porque aparte de todo lo que ganó en el Real Madrid, poder jugar a primer nivel en Europa y eso no es fácil en la posición de arquero”. recalcó Misael.

Por otra parte el dos veces campeón de FAS, miembro de la mejor generación de equipo tigrillo, Gonzalo ”chalo” Henríquez mencionó que a su opinión podría hacer unos cambios en la alineación: “Yo considero que hay mejores defensas centrales, en vez de Baloy o González, yo pondría a Paco Jovel. El medio me parece bien, solo que dejaría a Jorge González de enganche”.

Yo pondría a Paco Jovel como central y capitán de ese once, porque era un central que tenía la prestancia para salir jugando y era una persona muy técnica para jugar, tenía una férrea y tenaz marca, además de tener una muy buena visión de juego. En su misma humildad considero que podría haber sido un gran capitán”, mencionó Henríquez.

Además, Guevara Mora mencionó que el listado se basa en las estadísticas contemporáneas, pues en su opinión en el pasado hubieron jugadores que en su época no existieron los medios de comunicación que llevarán las estadísticas y números tan detallados. “Quedan en el olvido y no se les reconoce los méritos, aunque siempre viven en el corazón de los aficionados de esa época que pudieron disfrutar de lo que hacían”, opinó el ex seleccionado nacional.

“Estos parámetros deberían ser por épocas, porque no pueden compararse las épocas, ni eran las mismas condiciones, ni los mismos partido ni torneos...Jorge González tiene que estar en todos los tiempos y épocas“ agregó Mora.