El Águila confirma la continuidad de Carlos Romero

El técnico Carlos Romero llegó a San Salvador para reunirse con Alexander Menjívar, presidente de Águila, para presentar su informe técnico de la temporada 2018-2019 y de paso firmar su nuevo contrato por un año más.

“Llegué anoche a San Salvador y esta mañana me reuniré con el presidente para darle mi informe y también poder firmar el contrato”, aseguró el estratega que conquistó el mes pasado la corona 16 para la entidad naranja y negro.

Sobre las novedades en el plantel oriental, Romero aseguró que “el tema lo está viendo el presidente, sé que hay aún jugadores que no han renovado pero la idea es la continuidad con ellos, es de esperar a que las negociaciones finalicen luego de entregar mi informe (técnico), incluso ni yo había firmado, pero la idea es esa, que el grupo se mantenga en lo posible”.

GUERREÑO, DESCARTADO

El técnico aguilucho aseguró además que el paraguayo Gustavo Guerreño no está en los planes para la nueva temporada ya que “entiendo que él aún tiene contrato donde está jugando (Deportes Melipilla, de Chile) y en definitiva no llegará al Águila, hay que esperar para contratar al cuarto extranjero porque no nos queremos equivocar”.

Al respecto, el presidente del equipo Álex Menjívar, dijo que “definitivamente el tema de Guerreño está descartado, tiene contrato y no es opción para Águila. En cuanto a Joaquín (Verges), las negociaciones con él y su representante están avanzadas, esperaría que a más tardar hoy lo podeamos cerrar y anunciar su continuidad con el equipo”.

“Hacen falta cosas menores para llegar a un acuerdo”, afirmó.

“Seguimos evaluando lo del cuarto extranjero, es un tema que debo tratar con el profesor Romero al momento en que nos reunamos a fin de dar la noticia a los aguiluchos de las altas y bajas oficiales”, concluyó.