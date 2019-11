El Águila pagó finiquito al extimonel Carlos Romero

El Águila llegó este lunes a un acuerdo para finiquitar al entrenador nacional Carlos Romero, que dejó el cargo a finales de octubre pasado y con quien no llegaban a un buen término para concretar su terminación contractual.

Romero, en plática telefónica con EL GRÁFICO, lamentó que no se le pagara lo que, según él, estaba estipulado en su contrato en caso de despido.

"Mi contrato hablaba de una indemnización de un mes por torneo, pero como mi despido se da antes de que acabara el Apertura, aplicaba la cláusula para (que le pagaran) un mes de cada torneo, es decir, un mes del Apertura (en curso), uno del Clausura (torneo restante), más el mes trabajado (octubre), que era lo adeudado", dijo.

Sobre su marcha, el entrenador explica que se va "inconforme en el sentido de que no se cumplió el contrato como yo esperaba, pero realmente el que cedió fui yo; pero me siento tranquilo porque al final me voy con la tranquilidad de no perjudicar la institución y de cumplir con mi trabajo hasta el último momento".

Romero fue el DT que llevó a la final y al título del Clausura 2019 a los migueleños, tras cinco años sin levantar corona. Pero en este certamen dirigió 16 partidos, con balance de seis victorias, tres empates y siete derrotas, además de la eliminación en octavos de Liga CONCACAF.

El comunicado de Águila tras lograr acuerdo con Carlos Romero para el finiquito.

MESSINA, PENDIENTE

Por otro lado, la dirigencia del Águila indicó que aún está pendiente el proceso de inscripción el estratega argentino Daniel Messina, quien llegó para cerrar el torneo con los emplumados y trabajar en el Clausura 2020.

En ese sentido, el presidente del club, Alexander Menjívar, comentó que aún se tramitan algunos documentos enviados desde Argentina, un aspecto en el que dependen del tiempo que tomen las gestiones de Migración.

El gaucho, no obstante, podría aparecer en el banquillo para el compromiso del fin de semana, por la jornada 22 del Apertura, siempre y cuando tengan todos sus papeles en orden a más tardar el viernes.