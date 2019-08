El Águila, por la sorpresa en el estadio Saprissa

Club Deportivo Águila tiene este miércoles una nueva cita con la historia: enfrentará al Saprissa de Costa Rica en la ida de octavos de final de la Liga CONCACAF, el torneo previo que da seis boletos a Liga de Campeones.

Los emplumados llegan sin complejos al estadio Ricardo Saprissa Aymá, de Tibás, San José, y luego de entrenar en una cancha que, pese al buen drenaje, estará pesada para el encuentro ante los ticos, programado a las 8:00 p.m., con lluvia de por medio.

"Presión no hay, más que eso es una motivación para mis jugadores, que vienen a hacer un buen trabajo, esto (jugar la competencia) es producto del esfuerzo que este grupo ha hecho y es bastante meritorio de estar acá", dijo el timonel nacional Carlos Romero, sobre la presión mediática que recae principalmente en el rival, al que los ticos catalogan como favorito.

Y los morados parecen haberse tomado en serio el mandado, ya que el timonel de Saprissa Walter "Paté" Centeno dijo que su plantel no realiza muchas rotaciones en sus últimas presentaciones por la importancia de lo que se juega en liga como a nivel de CONCACAF. Jugaría, en teoría, con el plantel base.

Sobre esto, Romero afirmó que "cada quien tendrá que jugar con sus estrategias, así como Saprissa tiene jugadores importantes, yo también los tengo en mi equipo, jugadores que han estado en selecciones nacionales y con mucho recorrido".

Agregó que "también como Águila tenemos ese recurso humano que se necesita para este tipo de partidos, que han tenido experiencia de manera internacional y estamos más interesados en desarrollar nuestro juego y conforme se presente el partido, trabajaremos. Tenemos un año de venir juntos, son pocas las piezas que se han adaptado".

Los migueleños no han tenido contratiempos en las horas previas al juego y este miércoles por la mañana analizaron videos del rival. Por lo demás, todo es unas vibras en el nido.

Sobre el encuentro de esta noche, Benji Villalobos consideró que "va a ser muy complicado, visitar al rival siempre es muy difícil, pero tenemos una mentalidad bastante positiva. Sabemos lo que hemos pasado para estar acá y hay que valorarlo".

"No somos ni más que nadie, ni menos que nadie, y el trabajo de nosotros aúna y es bonita oportunidad para revalidar el momento que estamos viviendo. Somos once contra once y eso debemos tenerlo en cuenta", sentenció luego de la práctica que sostuvieron el miércoles.

Por su lado, Andrés Quejada, zaguero central colombiano y capitán de los emplumados, dio importancia a enfrentar a Saprissa con un equipo consolidado desde el torneo pasado.

"En el fútbol ya no hay nada qué inventar y esto es de procesos: casi el 75 por ciento de nosotros se mantuvo en el grupo y eso es vital, nos llena de confianza como equipo, como camerino. Es importante y también se verá en el terreno de juego, un equipo muy compacto, muy unido, que juega todas y que nunca se recrimina cuando hay un error y estamos dándole para adelante", sostuvo.

El choque de vuelta será la próxima semana en el estadio Cuscatlán, por lo que los migueleños saben de la importancia de irse con el menor daño posible de Tibás, pero con la ventaja que daría anotar de visita.