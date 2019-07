El Águila quiere doblete de supercopas

El Águila y Santa Tecla tendrán un segundo round copero este sábado, en el duelo que define al primer campeón de la Supercopa de El Salvador.



Los migueleños ya ganaron la Copa de Campeones, que puso frente a frente al monarca del Apertura 2018 y Clausura 2019, y este fin de semana, en el estadio Marvin F. Wilson en Maryland (5:00 p.m. hora nacional) se volverán a enfrentar las mismas oncenas.



El primer choque dejó satisfecho a Carlos Romero, entrenador del conjunto oriental, quien manifestó que "se obtuvo esa copa (Copa de Campeones) que es importante para el éxito de este equipo y se valora el esfuerzo del grupo... hubo un buen comportamiento táctico y enfrentábamos a un gran rival como Santa Tecla".



"Va a ser importante que el sábado culminemos de buena manera este corto periodo (de pretemporada)... Con la debida responsabilidad y seriedad, como Águila siempre vamos a estar obligados a ganar", añadió el míster nacional, desde suelo norteamericano.



Los migueleños podrían repetir la misma alineación con la que se hicieron dueños de la primera copa en disputa y no sería extraño ver a Benji Villalobos en la portería, acompañado en la zaga por Ronald Rodríguez y Andrés Quejada en el centro, escoltados en las bandas por Edwin Lazo y Jefferson Polío.



En la media, el campeón nacional podría jugar con Diego Coca, Wilson Rugama, Santos Ortiz y el otrora legionario Edgardo Mira. Y más arriba, el tándem sudamericano de Joaquín Vergés como nexo y Javier Lezcano más en punta.

TECLA, POR EL REMATCH

Mientras que los rivales, Santa Tecla, buscarán la revancha con los pies en la tierra pero con la clara intención de desquitarse la derrota del sábado anterior, en la que el gol tardío de Armando Polo dio la sensación de que los pericos pudieron hacer más.



Así lo hizo sentir Joel Almeida, meta mexicano quien dijo al final del choque ante los emplumados que "nos toca corregir, la pretemporada es para eso, algunos piensan que estos son amistosos y quedó demostrado que no es así... En el fútbol, el que mete gol gana y no nosotros no lo hicimos; tuvimos un par de equivocaciones".



Para los colineros tocará hacer correcciones y seguramente variantes en la primera oncena que presentaron en la Copa de Campeones. Para la Supercopa, Rodolfo Góchez podría echar mano de su abundante banquillo y generar rotaciones.



En el duelo del sábado pasado, el Tecla jugó con Almeida; Álex Mendoza, Giovanni Ávila, Bryan Tamacas y Fernando Quintanilla en zona bajal mientras que Gerson Mayén, Herbert Sosa, Gilberto Baires y Rodrigo Rivera conformaron la zona media; y Ricardo Ferreira y el panameño Polo estuvieron como puntas de lanza.



Para el compromiso en Maryland, Góchez podría dar espacio a Wilma Torres ya sea en la banda derecha o como segunda punta, mientras que rostros como Iván Barahona (por un costado o el centro) y Willy Cienfuegos podrían entrar como alternativas.

